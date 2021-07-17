Corona virüsü salgını nedeniyle ciddi aksamalar yaşanan milli eğitimde yeni dönemde okullar 6 Eylül’de açılacak. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, katıldığı televizyon yayınında okulların ne zaman açılacağı şeklindeki bir soruya verdiği yanıtta yüz yüze eğitimin 6 Eylül’de açılacağını söyleyerek yanıt verdi.

Bakan Selçuk, Türkiye’nin şu an okulları açmaktan daha önemli bir işinin olmaması gerektiğini dile getirirken halkı da Corona virüsü tedbirlerine uyması konusunda uyardı.

Milli Eğitim Bakanı, çocukların artık daha fazla eve kapanmaması ve okullarına dönmesi gerektiğini ifade ederken okulların 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlaması için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti.

Öte yandan Bakan Selçuk, telafi eğitimlerinin sürdüğünü isteyen öğrencilerin tüm illerde bu eğitimlere katılabileceğini de hatırlattı.

