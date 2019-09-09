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Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı (İstanbul yol durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 07:14 | Son Güncelleme

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ilk ders zili bu sabah çalıyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk kez ara tatil takvimi uygulanacak. Öğrenciler kasım ve nisan aylarına 1'er hafta ara tatil yapacak. Öte yandan 3 milyona yakın öğrencinin ders başı yapacağı İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu başladı. İBB, 06.00-14.00 arası ulaşımın ücretsiz olacağını duyururken, polis ekipleri öğrenci servisleriyle ilgili kontrollerini sıklaştırdı.

Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı (İstanbul yol durumu)

2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlıyor. Bu yıl ilk kez ara tatilli yeni çalışma takvimi uygulanacak. Öğrenciler kasım ve nisan aylarına 1'er hafta ara tatil yapacak.

Yeni takvime göre, ilk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerinde. İlk dönem 17 Ocak Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 20-31 Ocak tarihleri arasında yarıyıl tatil yapacak. 3 Şubat'ta başlayacak 2. dönemin ara tatili ise 6-10 Nisan arasında.Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.

Ara tatillerde öğrenciler belirlenen temaya uygun eğitimsel ve sosyal faaliyetlere katılacak. Öğretmenler ise okullarda hizmet içi eğitimlerini tamamlayacak.

Okullarda bu yıl ilk kez uygulanacak bir diğer değişiklik, kantinlerde okul gıdası uygulaması. Kalori, doymuş yağ, şeker ve tuz içerikleri açısından belirli kriterlere uygun yiyecek ve içeçeklerin ambalajına "okul gıdası logosu" basılacak. Okul kantinlerinde okul gıdası logosu olmayan yiyecekler satılamayacak.

Okul servislerinde güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin yönetmelik ise bir yıl daha ertelendi. Servis araçlarina eksikliklerini tamamlamaları için verilen süre 2020 Eylül'üne kadar uzatıldı.

İSTANBUL YOL DURUMU

trafık

Okulların açılmasıyla birlikte gözler trafik durumuna da çevrildi.

Saat 07.07 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 27 civarında seyrediyor.

İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Başakşehir-Tem bağlantı yolunda sağ şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle bir şerif araç trafiğine kapandı.

D100 Beylikdüzü-Büyükçekmece yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı projesi nedeniyle Alibeyköy'de İSKİ ve İGDAŞ tarafından alyapı taşıması yapılacak. Atatürk Caddesi-Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağının kapalı olması trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Ayrıntılar geliyor...


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