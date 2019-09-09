Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı (İstanbul yol durumu)

2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlıyor. Bu yıl ilk kez ara tatilli yeni çalışma takvimi uygulanacak. Öğrenciler kasım ve nisan aylarına 1'er hafta ara tatil yapacak.

Yeni takvime göre, ilk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerinde. İlk dönem 17 Ocak Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 20-31 Ocak tarihleri arasında yarıyıl tatil yapacak. 3 Şubat'ta başlayacak 2. dönemin ara tatili ise 6-10 Nisan arasında.Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.

Ara tatillerde öğrenciler belirlenen temaya uygun eğitimsel ve sosyal faaliyetlere katılacak. Öğretmenler ise okullarda hizmet içi eğitimlerini tamamlayacak.

Okullarda bu yıl ilk kez uygulanacak bir diğer değişiklik, kantinlerde okul gıdası uygulaması. Kalori, doymuş yağ, şeker ve tuz içerikleri açısından belirli kriterlere uygun yiyecek ve içeçeklerin ambalajına "okul gıdası logosu" basılacak. Okul kantinlerinde okul gıdası logosu olmayan yiyecekler satılamayacak.

Okul servislerinde güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin yönetmelik ise bir yıl daha ertelendi. Servis araçlarina eksikliklerini tamamlamaları için verilen süre 2020 Eylül'üne kadar uzatıldı.