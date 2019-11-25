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Okullar açıldı, İstanbullunun trafik çilesi yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 08:16 | Son Güncelleme

15 Kasım 2019 Cuma günü yurt genelinde bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler sebebiyle İstanbul trafiğinde çile yeniden başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yeni ara tatilin ilk bölümü 15 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmişti. Bu kapsamda yurt genelinde ilk, orta ve lise dereceli okullar 1 hafta süre boyunca tatil edildi.

1 haftalık tatil bugün çalacak eğitim ve öğretim dönemi ziliyle yeniden devam edecek. İstanbul’da da sabah evden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler servislerine ve toplu taşıma araçlarına akın etti. Bundan dolayı da yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Yollarda okul servislerinin yoğunluğu, toplu taşıma araçlarının duraklarında da öğrenci yoğunluğu görüldü.

(İHA)

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