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Okullar açıldı, sahil boşaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla boşaldı.

Okullar açıldı, sahil boşaldı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla boşaldı.
Antalya'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte sahiller boşaldı. Yaz sezonunda tıklım tıklım dolan Konyaaltı Sahili, az sayıda tatilciyle boş şezlong ve şemsiyelere kaldı. Kalabalık görüntülerden geriye kalan birkaç tatilci, güneşin ve denizin tadını çıkarttı. Turistler su sporları yaparken, sahil boyunca yürüyüş yapanlar da göze çarptı.

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Okullar açıldı, sahil boşaldıOkullar açıldı, sahil boşaldıOkullar açıldı, sahil boşaldıOkullar açıldı, sahil boşaldı

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