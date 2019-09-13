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Okullar açıldı, sahildeki obalar toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 10:43 | Son Güncelleme

 ANTALYA'da dünyaca ünlü beş yıldızlı otellerin hemen yanı başında kurulan obalar, okulların açılmasıyla birlikte bir bir taşınıyor.

Okullar açıldı, sahildeki obalar toplandı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da dünyaca ünlü beş yıldızlı otellerin hemen yanı başında kurulan obalar, okulların açılmasıyla birlikte bir bir taşınıyor.
Aksu, Serik, Manavgat ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, yaz başında denize sıfır kurdukları obalarını tek tek sökerek Kumköy Sahili'nden ayrılıyor. Vatandaşlar, yaz tatilini geçirdikleri obaları traktörlere yükleyerek taşıyor. Taşınan obalar, 2020 sezonunda okulların kapanmasıyla tekrar kurulacak. 50 yılı aşkın süre aynı bölgeye obasını kurduğunu anlatan Durali Karakaya, torunlarını ve çocuklarını evlerine gönderdiğini söyledi. Komşularının obalarını söktüğünü ve köylerine geri döndüğünü anlatan Karakaya, "Ben ve eşim burada kalacağız. Ekimin ilk haftası obamı sökeceğim. Obamı oluşturan tahta ve kazıklar bir sonraki yaza kadar evimin yanındaki depoda duracak. Mayıs ayında tekrar gelip kuracağım" dedi. Oba bölgesinde kilitli, kapalı kapı olmadığını sözlerine ekleyen Karakaya, "Buradaki herkes komşudur. Son güne kadar herkesin kapısı açıktır. Burada güzellik vardır. Komşuluk, arkadaşlık vardır" diye konuştu.
'HUZUR BULUYORUM'
Obasını toplayıp aracının arkasına yükleyen Serikli Ali Gök ise iki aydır obada kaldıklarını ve ayrılmanın içlerinde bir burukluk yaşattığını belirtti. Yine geleceğini ifade eden Gök, "Obamızı söktük evimize geri dönüyoruz. Yazları burada olmak bana huzur veriyor. Okullar açıldığı için tatilimiz de bitti. Gelecek yaz yine geleceğim" dedi.
'İÇİMDE BURUKLUK VAR'
Seracılık yapan bir diğer oba sakini Lütfü Karakaya, köye dönüp işinin başına geçme zamanının geldiğini anlattı. Karneler dağıtılır dağıtılmaz yine buraya geleceğini aktaran Karakaya, güzellikleri geride bırakmadın burukluğunu yaşadığını söyledi.

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Okullar açıldı, sahildeki obalar toplandıOkullar açıldı, sahildeki obalar toplandıOkullar açıldı, sahildeki obalar toplandıOkullar açıldı, sahildeki obalar toplandı

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