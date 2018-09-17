Okullar açıldı, sahiller boşaldı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla boşaldı.
Antalya'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte sahiller boşaldı. Yaz sezonunda tıklım tıklım dolan Konyaaltı Sahili, az sayıda tatilciyle boş şezlong ve şemsiyelere kaldı. Kalabalık görüntüden geriye kalan birkaç tatilci, güneş ve denizin keyfini çıkarttı. Turistler su sporları yaparken, sahil boyunca yürüyüş yapanlar da göze çarptı.
Konyaaltı sahil şeridini kuşbakışı gören seyir terasından bakanlar, kilometrelerce uzunluktaki terk edilmiş görüntüye şahitlik yaptı.
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