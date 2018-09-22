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Okullar açılınca kırtasiyelerde satışlar patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 20:52 | Son Güncelleme

İZMİT'te, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye sektöründe yoğun bir hareketlilik yaşanmaya başladı.

Alişan KOYUNCU İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT'te, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye sektöründe yoğun bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Özellikle ders kitabı ve yardımcı kaynakların satışlarında artış yaşandı. Kırtasiye sektörünün neredeyse durma noktasına geldiği yaz döneminin ardından okulların açılmasıyla birlikte kitap ve kırtasiye malzemesi satışları da patladı. Kırtasiye dükkanları çocuklarının okul alışverişine gelen veliler ve öğrencilerle dolarken, özellikle soru bankaları, ders kitapları ve yardımcı kaynakların satışlarında artış görüldü. Okul için ihtiyaçlarını almaya geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Fulya Gözüaçık, Okul dönemi başladı, alışverişe geldik defter ve kalem alıyorum. Romanlara da bakacağım, birkaç kitap almayı da düşünüyorum . Fiyatlar bana biraz pahalı geldi daha uygun olabilir. Sıradan bir roman bile 50-60 lira olabiliyor. Ülkede de neden öğrenciler okumuyor diye soruyorlar, çünkü fiyatlar çok pahalı. Öğrencilerin kitap okumalarını istiyorsalar küçük bir para miktarı olması gerekir dedi. Çocukları için alışveriş yaptığını söyleyen Metin Mercan, Çocuklarımız için ihtiyaçları olan yardımcı kaynakları almaya geldik. 5, 9 ve 10. sınıfta okuyan çocuklarım var. Sınav dönemlerini atlattık ama birkaç sene sonra yine aynı stres devam edecek, şu an ihtiyaçları neyse sadece onu alıyoruz. Fiyatlar geçen yıllara göre artmış. Gönül isterdi ki çok fazla masrafa girmeden çocuklarımızın bütün ihtiyaçlarını giderelim ama sanırım bu pek mümkün olmayacak. Geçen seneye oranla yüzde 20'lik bir artış var dedi. Kırtasiye işletmecisi Serkan Sakin kitap satışlarında sadece 1 TL kar ettiklerini belirterek, Okul dönemi başladı ve kağıda zaman gelmesine rağmen biz 1 lira kar ile yine geçen sene ki fiyatlardan tüm ürünlerimizi satmaya çalışıyoruz. Kırtasiye ürünlerimizde, kitaplarda öğrencilerimize elimizden geldiğince zammı yansıtmamaya çalışıyoruz. 1 lira karla kitap satmaya çalışıyoruz. Satışlar şu an çok yüksek, kalabalık var öğrenciler okul alışverişlerine başladı. Herkes kesesine bakıyor tabii en uygun fiyattan almaya çalışıyor diye konuştu.

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