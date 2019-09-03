Okullar açılıyor, göz problemlerine dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zeynep Büyükbaş, okulların açıldığı dönemlerde göz problemlerinde artış gözlediklerini belirtti.

Medicana Sivas Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zeynep Büyükbaş, çocukluk çağı, önleyici ve koruyucu göz sağlığı muayenesinin en önemli dönemlerinden olduğunu söyledi. Büyükbaş, “Bu dönemdeki görme kayıpları, uzun bir hayatın görme hissi olmadan yaşanmasına yol açabileceğinden, kişi ve toplum açısından önemli maddi ve manevi kayıplara neden olabilir. Çocukluk çağı, görme kayıplarının azaltılabilmesi konunun daha da önemini arttırmaktadır” dedi.

5 Yaş önemi

Op. Dr. Zeynep Büyükbaş, epidemiolojik araştırmalarla her yıl yaklaşık 2-3 bin çocuğun önemli görme kaybına neden olan bir hastalığa yakalandığı ifade ederek, “Amerika Pediatrik Oftalmoloji Birliği ile Amerika Oftalmotoloji Akademisi, çocukta görme sisteminin sağlığı, görme keskinliği muayenesi en geç 5 yaşına kadar yapılmasını önermektedir” dedi.

Okul başarısını etkiliyor

Göz muayenelerini çocuk okula başlamadan önce gerçekleştirmenin, görmeyle ilgili bir sorun olduğunda çocuğun okula adaptasyonunu etkilemesine mani olmaması açısından önemli olduğunu kaydeden Büyükbaş, “Okul başarısı düşük ve okula uyumsuz çocuk olarak düşündüğümüz çocuklarda, görme problemi mutlak akılda tutulmalıdır. Bu ve benzeri sebeplerle okul çağında göz muayenelerinin sağlam olduğu düşünülen çocuklarda en az 2 yıl da bir yapılmalıdır. Okul öncesi görme bozukluklarının tedavi edilmemesi halinde çocukların okul uyumu, öğrenme yetisi ve kişiliğini olumsuz yönde etkilenmesi söz konusudur” şeklinde konuştu.

