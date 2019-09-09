Okullar açılıyor: Türkiye'de eğitim masrafları ne kadar yükseldi?

Türkiye'de okullar 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla yeni eğitim-öğretim dönemine başlıyor. Yapılan hesaplamalar ise 2019-2020 eğitim-öğretim yılında aileler için eğitim masraflarının önceki yıla göre en az yüzde 17 yükseldiğini gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına dair enflasyon verilerini geçen hafta açıkladı. Eylül ayına dair enflasyon verisi ise Ekim ayının başında gelecek; böylece eğitim masraflarının geçen yıla göre ne kadar yükseldiğine dair daha net bir tablo ortaya çıkacak.

Ancak Ağustos ayına dair enflasyon verilerinden de eğitim masraflarının ne kadar yükseldiğini anlamak mümkün.

Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 15,01 oldu.

TÜİK'in aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler listesinde üçüncü sırada, bir önceki aya göre yüzde 16'lık bir yükseliş kaydeden özel üniversite ücreti var.

Okul çantasında aylık olarak yüzde 3,43; yurt ücretlerinde ise yüzde 3 artış yaşandığı görülüyor.

Ağustos'ta TÜFE'de aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler