Okullar açılıyor, uzmanlar uyarıyor

Velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiren 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. 9 Eylül’de açılacak olan okullar öncesinde ebeveynleri ve çocukları hem heyecan, hem de kaygı sardı.

Yaz tatilinin bitip okulların açılması, tatil rehâvetinden tekrar disiplinli bir hayata geçiş anlamı da taşıdığından birçok öğrenci ve beraberinde âilesi buna uyum sağlamakta zorlanıyor. Bu zor sürecin daha kolay ve çabuk atlatılmasının ebeveynlerin elinde olduğunu ifade eden Özel Hayat Hastanesi’nden Klinik Psikolog Nilay Gürtaş, “Okul açıldı diye çocuğunuzun yapmaktan keyif aldığı şeyleri yasaklamayın. Oyuncaklarını dolaplara kaldırmayın. Güzel bir planlama ile hem derslerine hem de keyifli faaliyetlere vaktinin kalmasını sağlayın” dedi.

Ailelerin de bu süreçte çocukları kadar kaygılanabildiğine dikkat çeken Klinik Psikolog Nilay Gürtaş şöyle devam etti:

“Çocuklarınızın okulun açılması ve arkadaşlarına kavuşmalarından dolayı duydukları tatlı heyecanlarına yaşamalarına izin verin. Bu okul motivasyonlarının yükselmesini sağlayacaktır. Okul kavramı ve ortamı hakkında onlara bilgi verin. Hele ki çocuğunuzun ilk yaşayacağı okul deneyimiyse ya da okul değişikliği yapmış bir çocuksa gireceği ortama dair kaygıları olabilir. Sorduğu sorulara sabırla cevap verin. Eleştirmeyin. Ona bağırmayın. Böylece kaygı seviyesi, sizden aldıkları tatmin edici cevaplarla düşecektir.”

“Oyun çocukların can yeleğidir”

“Okul açıldı diye çocuğunuzun yapmaktan keyif aldığı şeyleri yasaklamayın” diye uyarıda bulunan Gürtaş, “Oyuncaklarını dolaplara kaldırmayın. Güzel bir planlama ile hem derslerine hem de keyifli faaliyetlere vakti kalmasını sağlayın. Çünkü oyun çocukların hayatında can yeleği gibidir. Hem sosyal hem de zihnen gelişmelerinde büyük rol oynamaktadır” diye konuştu.

Çocukları okul ortamında en iyi gözlemleyen kişinin öğretmenler olduğunu da ifade eden Gürtaş, onların uyarılarının dikkate alınmasının önemine vurgu yaptı. Gürtaş, “Aileler, çocuklarda gördüğümüz öğrenme güçlüklerini, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozuklukları gibi problemlerin birçoğunu öğretmenlerin geri dönüşleriyle fark ediyorlar. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsınız hiç geciktirmeden mutlaka uzman desteğini başvurun. Bu süre zarfında öğretmenleriyle irtibat hâlinde olun. Dersteki motivasyonu, arkadaş ilişkileri hakkında bilgiler alın. Öğretmeninden müfredat ve eğitim sistemi hakkında da bilgiler edinin. Değişiklikleri yakından takip edin” diye konuştu.

Gürtaş sözlerini şöyle noktaladı:

“Son olarak en önemlisi çocuklarınızla vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Okul onlar için hem bilgi edindikleri hem de sosyalleştikleri bir ortam. Her akşam gününün nasıl geçtiğini sorun. Yaşadığı iyi ve kötü olayları anlatmasını isteyin. Bu hem sizinle anılarını paylaşmasını sağlayacak, hem de âilesi tarafından önemsendiğini fark ettirecektir. Ailelere ve öğrencilere başarılı ve sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum”.