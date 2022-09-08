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Okullar başlıyor! Uzmanlar enfeksiyon tehlikesine karşı uyardı: İlk yıl 8-10 kez...

08.09.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelindeki ilk ve orta dereceli tüm okullar 12 Eylül Pazartesi günü açılacak ve yaklaşık 19 milyon öğrenci ders başı yapacak. Okulların açılmasıyla birlikte uzmanlardan önemli uyarılar gelmeye başladı. Özellikle okula yeni başlayanları bekleyen tehlikeli enfeksiyonlara karşı çok dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Sık enfeksiyonlar, özellikle bir yıl içinde kış döneminde ilk yıl okula başlayan çocuklarda 8 ile 10 kez bekleniyor.

Okullar başlıyor! Uzmanlar enfeksiyon tehlikesine karşı uyardı: İlk yıl 8-10 kez...

Uyum haftası geçtiğimiz hafta başlayan okullar önümüzdeki pazartesi tamamen açılıyor. 19 milyon öğrenci ders başı yapmaya hazırlanıyor. Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, “Okula yeni başlayanları bekleyen büyük bir tehlike enfeksiyonlar. Sık enfeksiyonlar, özellikle bir yıl içinde kış döneminde ilk yıl okula başlayan çocuklarda 8 ile 10 kez bekleniyor” dedi.

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İLK YIL 8-10 KEZ ENFEKSİYON BEKLENİYOR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Arıca, uyum haftasıyla birlikte ilkokul 1 ve anaokullarının açıldığını hatırlattı. Arıca, kış ayları ile enfeksiyonların artacağını belirterek, “Özellikle okula yeni başlayanları bekleyen büyük bir tehlike enfeksiyonlar. Sık enfeksiyonlar özellikle bir yıl içinde kış döneminde ilk yıl okula başlayan çocuklarda 8 ile 10 kez enfeksiyon bekleniyor. Önümüzdeki aylarda bir enfeksiyon bitmeden diğer bir enfeksiyon başlayabiliyor” ifadesini kullandı.

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İLK 72 SAAT OKULA GÖNDERİLMEMELİ

Enfeksiyon geçiren çocuğun 72 saat okula gönderilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Arıca, viral, virüs, rhinovirüs enfeksiyonlarının yanı sıra influenza gibi soğuk algınlığı ve grip virüslerinin çocukları etkilediğini belirtiyor. Enfeksiyon kapan çocuğun evde dinlendirilmesi gerektiğini düzenli beslenmesi ve bol sıvı alması gerektiğini belirten Prof. Arıca, ailelerin hekim kontrolü olmadan ilaç vermemesi gerektiğini belirtti.

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AİLELERE ÖNEMLİ TAVSİYELER

Eğitime başlayan çocukların ailelerine beslenme önerilerinde bulunan Prof. Dr. Arıca, kahvaltının önemine dikkati çekti. Düzenli kahvaltı yapılmasına vurgu yapan Arıca, ailelerin çocuklarını özendirmek için birlikte kahvaltı sonrasına oturması gerektiğini söyledi. Kahvaltı yapılmamasının olumsuz etkilerine de değinen Arıca, “Kahvaltısız çocuklar okula gittikleri zaman özellikle konsantrasyon bozuklukları, öğrenme güçlükleri yaşayabilir, dersi tamamlayamayabilirler. Mutlaka yanlarından da bir şişe su olması gerekiyor. Plastik şişe demiyorum. Cam şişede yanlarında götürsünler. Sıvı takviyesi önemli. Bol sıvı takviyesi almadıkları takdirinde, ara ara sıvı takviyesi almadıkları takdirde çocuklarda baş ağrıları, görme bozuklukları, mide bulantıları görülebilir. Bol bol ve aralıklı bir şekilde okulda su içmeleri gerekiyor” diye konuştu.

YAĞDA KIZARTILMIŞ ÜRÜNLERDEN UZAK DURULSUN

Çocukların kantin ve market alışverişleri konusunda da önerilerde bulunan Arıca, “Özellikle çocuklar okula gittikleri zaman kantinden veya marketlerden alışveriş yapabilirler. Yaptıklarında dikkat edecekleri en önemli nokta, özellikle yağda kızartılmış hazır ürünlerden uzak durmalılar. Evde ailenin yaptığı haşlanmış birtakım ürünlere önem vermeliler. Bunlara özelikle kuru üzüm, kuru kaysı, kuru erik gibi bir takım kuru meyveleri yanlarında taşıyarak bunlarla ara ara beslenmeleri gerekiyor” dedi.


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