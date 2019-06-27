BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye genelindeki okullarda Çevre Yönetim Sistemi hayata geçirilecek. Bu sistemle okullar uluslararası geçerliliğe sahip "çevreyle dost" standartlara kavuşacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, MEB, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye genelinde sürdürülen seferberliğe okullarda başlatılacak yeni uygulamayla bir destek daha vermeye hazırlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TEMA iş birliğinde binlerce öğrenciye çevre dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi konularında eğitimler veren, ayrıca okullara atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayan geri dönüşüm kumbaralarını temin ederek sıfır atık yönetim sistemini uygulayan Bakanlık, "sıfır atık" anlayışının uluslararası bir standart olan "TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerinin" uygulanması ile sürdürülebilir hale dönüştürülebilmesini hedefliyor.

Bu kapsamda ilk olarak standarda yönelik "Çevre Yönetim Sistemi Denetçi Yetiştirme Programı"nı başlatan Bakanlık, ikinci aşamada ise Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Çevre Yönetim Sistemi'ni kuracak.