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Okullar "çevre dostu" standartlara kavuşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında okullarda Çevre Yönetim Sistemi'ni hayata geçirecek - TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri olarak adlandırılan standartları yerine getirerek belgelendirilen okullar, ulusal ve uluslararası alanda "çevreci" sıfatına sahip olacak ve bu sayede saygınlıklarının da artması sağlanacak - Çalışmayla kaynakların daha verimli kullanımı, atık miktarının en az seviyeye indirilmesi, okullarda verimliliğin artması, israfın önüne geçilmesi, çevresel risklerin azaltılması ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye genelindeki okullarda Çevre Yönetim Sistemi hayata geçirilecek. Bu sistemle okullar uluslararası geçerliliğe sahip "çevreyle dost" standartlara kavuşacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, MEB, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye genelinde sürdürülen seferberliğe okullarda başlatılacak yeni uygulamayla bir destek daha vermeye hazırlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TEMA iş birliğinde binlerce öğrenciye çevre dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi konularında eğitimler veren, ayrıca okullara atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayan geri dönüşüm kumbaralarını temin ederek sıfır atık yönetim sistemini uygulayan Bakanlık, "sıfır atık" anlayışının uluslararası bir standart olan "TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerinin" uygulanması ile sürdürülebilir hale dönüştürülebilmesini hedefliyor.

Bu kapsamda ilk olarak standarda yönelik "Çevre Yönetim Sistemi Denetçi Yetiştirme Programı"nı başlatan Bakanlık, ikinci aşamada ise Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Çevre Yönetim Sistemi'ni kuracak.

- Okullar "çevreci" yönleriyle tanınacak

MEB'e bağlı okul ve kurumlarda 14001 Çevre Yönetim Sistemleri'nin kurulması ile dünya tarafından tanınan uluslararası standartlara uygun bir çevre yönetimi uygulanacak.

Çalışmayla atıkların uygun şekilde bertarafından çok kaynakların daha verimli kullanımıyla atık miktarının en az seviyeye indirilmesi, "sıfır atık" yaklaşımının küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanması, okullarda verimliliğin artması, israfın önüne geçilmesi, çevresel risklerin azaltılması, çevre koruma bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri'ne yönelik standartları yerine getirerek belgelendirilen okullar, ulusal ve uluslararası alanda "çevreci" sıfatına sahip olacak ve bu sayede saygınlıklarının da artması sağlanacak.

- Çevreye verilen zarar en aza indiriliyor

Özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünü olarak tanımlanan ISO 14000 serisi standartları, çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırılıyor,

Bu standartlarla çevre faktörlerine ilişkin ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymak şart koşuluyor.

ISO 14001 ise bu seri içerisinde belgelendirilmesi yapılan, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standart olma özelliğini taşıyor.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile çevresel yükümlülüklerin ve atıkların azaltılması, iş veriminin arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi sağlanıyor.

Bu standarda sahip olmak isteyen işletmeler, çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılmasına yönelik bir yönetim sistemiyle çalışıyor.

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