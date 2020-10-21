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Okullar çevresinde endişelendiren görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 10:41 | Son Güncelleme

Okullarda yüz yüze eğitimine başlanmasının ardından bazı okulların bulunduğu binaların önlerinde özellikle öğle saatlerinde görülen sosyal mesafenin hiçe sayıldığı veli kalabalığı dikkat çekiyor. Okul yöneticilerinin hoparlör sistemi ile yaptıkları uyarılara velilerin uymadığı göze çarptı.

Okullar çevresinde endişelendiren görüntü

Yüz yüze eğitimin başlaması ardından özellikle nüfus bakımından kalabalık ilçelerdeki ikili eğitim görülen okulların önü, öğle saatlerinde veli ve öğrencilerle dolup taşıyor. Sabah eğitiminin sona ermesi ile birlikte çocuklarını okuldan almak için gelen ve yaklaşık yarım saat sonra başlayacak öğleden sonraki eğitim için çocuklarını getiren veliler, nedeniyle büyük kalabalık oluşuyor. Okullarda alınan bütün önlemlere rağmen eğitim kurumlarının hemen önünde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler dikkat çekiyor.

HOPARLÖRLERLE ANONSLAR DA ETKİLİ OLMADI

Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde bulunan 4 bini aşkın öğrencinin 43 sınıfta eğitim gördüğü Örnek İlkokulu'nun çevresinde saat 12.00'yi gösterdiğinde öğrenci ve veliler servislerin bulunduğu alanda büyük kalabalık oluşturuyor. Öğrenci ve veliler servislerin gelmesini ve binmek için beklerken anneleri veya yakınları da yanlarından ayrılmayınca kalabalık her geçen dakika daha da artıyor.

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Okul yöneticileri velilerin sosyal mesafesiz bekleyişleri ve çocuklarını almaya gelmesinin endişe verici olduğunu göz önüne alarak sabah, öğle ve akşam saatlerinde hoparlör sistemi ile defalarca uyarı yapmasına rağmen uyarılara kimsenin uymadığı görüldü.

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Yine Esenyurt'taki Pınar Mahallesi'ndeki 32 sınıfta 3 bini aşkın öğrencisi bulunan İbrahim Özaydın İlkokulu'nun da çevresi yine öğle saatlerinde veli ve öğrencilerle dolup-taşarken sosyal mesafe kuralının yine hiçe sayıldığı görüldü. Buradaki okul yöneticilerinin de uyarılarının pek dikkate alınmadığı görüldü.

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(DHA)

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