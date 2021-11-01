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Okullar kapanacak mı? Bakan Koca’dan açıklama!

01.11.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tablosunda yaşanan dalgalanmalar devam ederken, okulların durumuyla ilgili de sosyal medyada, ‘’Kapanacak mı?’’ iddiaları dolaşmaya başladı. Bakan Koca da okulların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Okullar kapanacak mı? Bakan Koca’dan açıklama!

Okulların kapanması ihtimalinden bahseden bir habere rastladığına işaret eden Sağlık Bakanı Koca, haberlerin doğruluğuyla ilgili konuştu. Bilim Kurulu’nun gündeminde böyle bir konunun olmadığını vurgulayan Koca, ‘’Okullar kapacak mı?’’ iddialarıyla ilgili net konuştu.

OKULLAR KAPANACAK MI?

‘Okullar kapanabilir' iddiasına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladığını kaydederek, haberlerin yanlış olduğunu belirtti.

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun böyle bir gündemi olmadığına işaret eden Bakan Koca, bir kurul üyesinin aşının önemini vurgularken seçtiği ifadenin yanlış anlaşıldığını aktararak, ‘’Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz.” dedi.

BİLİM KURULU ÜYESİ ŞENER NE DEMİŞTİ?

Günlük 60 bin, 70 bin vaka sayılarına sıçrama olması hâlinde okulların kapanmasının gündeme gelebileceğini ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, çeşitli uyarılarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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