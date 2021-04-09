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Okullar kapanacak mı? Okullar hangi illerde ve ne zaman kapanacak?

09.04.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katılmış olduğu televizyon programında uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim ile ilgili bazı son dakika açıklamalarında bulundu. Okullar kapanacak mı, okullar kapandı mı şeklindeki sorular milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyordu. Peki okullar kapanacak mı? Okullar hangi illerde ve ne zaman kapanacak? İşte yanıtı...

Okullar kapanacak mı? Okullar hangi illerde ve ne zaman kapanacak?

Bakan Ziya Selçuk, katılmış olduğu televizyon programında uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Okullar kapanacak mı, okullar kapandı mı şeklindeki sorular milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sorgulanıyor. Peki okullar kapanacak mı? Okullar hangi illerde ve ne zaman kapanacak?

OKULLAR KAPANACAK MI? OKULLAR HANGİ İLLERDE VE NE ZAMAN KAPANACAK?

Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamalarından öne çıkan bazı bölümler şöyle:
"9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma sözkonusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar. Önümüzdeki süreç elbette kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durumun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek.

Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor. Önümüzdeki süreçte vakaların artmasını toplamsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz okulların açık olması."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Milli Eğitim Bakanlığı
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