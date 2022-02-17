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Okullar kapanacak mı? Omicron varyantı sebebiyle okullarda uzaktan eğitime geçilecek mi? Yüz yüze eğitim bitiyor mu?

17.02.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs varyantında vakaların artışı sebebiyle okulların kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okullarda yüz yüz eğitime dair son açıklaması merak edildi. Peki okullar kapanacak mı? Omicron varyantı sebebiyle okullarda uzaktan eğitime geçilecek mi? Yüz yüze eğitim bitiyor mu? İşte merak edilenler...

Okullar kapanacak mı? Omicron varyantı sebebiyle okullarda uzaktan eğitime geçilecek mi? Yüz yüze eğitim bitiyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında güncel vaka sayılarını paylaşmaya devam ederken, vaka oranlarındaki artış dikkat çekti. Öğrenci ve veliler tarafından "Okullar kapanacak mı, online eğitime geçilecek mi?" soruları merak ediliyor. Peki okullar kapanacak mı?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önceki günlerde açılış ve çeşitli programları için gittiği Konya'da gerçekleştirdiği Valilik ziyaretinde, yüz yüze kesintisiz eğitimle ilgili açıklamalarda bulunup "Okullar kapanacak mı?" sorusunu yanıtladı.

Konuşmasında Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemleri toplam 71 bin 320 okulda aldıklarını ifade eden Özer, "Nasıl 1. dönemde yüz yüze kesintisiz şekilde eğitime devam ettiysek aynı kararlılıkla inşallah bu dönemde yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"OKULLARIMIZI YÜZ YÜZ EĞİTİME DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Özer, ayrıca ülkenin devasa bir eğitim sistemine sahip olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu: "Yaklaşık 850 bin dersliğin olduğu eğitim sistemi. Bugün itibarıyla 850 bin derslikten sadece 50'sinde vaka nedeniyle veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Şu an itibarıyla Omicron varyantının yaygınlığı çok yüksek olmasına rağmen okullarımıza yansıması son derece düşük. Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1'in çok çok altında. İnşallah maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettireceğiz.

Bizim için çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bu önlemler, çok önemli. Bu önlemlere okul dışı ortamlarda da riayet etmek çok önemli. Çünkü toplumda tüm sosyalleşme mekanları birbirini etkiliyor. Doğal olarak okulları da etkiliyor. Onun için velilerimizden ve toplumumuzdan istirhamımız, okulların yüz yüze eğitime açık kalması için sağlık kurallarına uymaları. İnşallah bu süreç birinci dönemde olduğu gibi devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) yüz yüze eğitim
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