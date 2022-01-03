HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB'den açıklama geldi!

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB'den açıklama geldi!

03.01.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde artan koronavirüs vakaları, okulların kapanıp kapanmayacağı konusunu yeniden gündeme getirdi. Veli ve öğrenciler yüz yüze eğitimin sürüp sürmeyeceğini merak ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu? İşte MEB'den gelen açıklama...

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB'den açıklama geldi!

Ülkemizde yayılmaya başlayan Omicron vakalarının son günlerde çoğalmasıyla vaka sayıları hızla yükselişe geçti. Geçtiğimiz günlerde 30 bini geçen vakalar sonrası 2021-2022 eğitim öğretim yılına yüz yüze eğitimle başlayan öğrenciler online eğitime geçilip geçilmeyeceğini araştırmaya koyuldu. Bakan Mahmut Özer'den konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki 2022'de okullar kapanacak mı?

2022 OKULLAR KAPANACAK MI?

Omicron varyantında yaşanan artış sonrası eğitimdeki son durum merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron vakalarının artması hakkında "Şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil." şeklinde konuştu.
Özer, ayrıca AA muhabirine yaptığı konuşmasında, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini söyledi. Özer, göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini aktardı ve 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerini de anımsattı.

"OKULLAR SON KAPATILMASI GEREKEN YERLER"

Milli Eğitim Bakanı Özer, ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."

Buna ek olarak okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu sık sık ifade ettiğini söyleyen Özer, "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...
2022 Okullar kapanacak mı? 2022 Okullar kapanacak mı?
Anahtar Kelimeler:
yüz yüze eğitim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

İğrenç olay bu sözlerle ortaya çıktı! "Anne göğsümden süt geliyor"

İğrenç olay bu sözlerle ortaya çıktı! "Anne göğsümden süt geliyor"

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ Eskişehir’de alarm…

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ Eskişehir’de alarm…

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.