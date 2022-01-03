Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB'den açıklama geldi!

Ülkemizde yayılmaya başlayan Omicron vakalarının son günlerde çoğalmasıyla vaka sayıları hızla yükselişe geçti. Geçtiğimiz günlerde 30 bini geçen vakalar sonrası 2021-2022 eğitim öğretim yılına yüz yüze eğitimle başlayan öğrenciler online eğitime geçilip geçilmeyeceğini araştırmaya koyuldu. Bakan Mahmut Özer'den konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki 2022'de okullar kapanacak mı?

2022 OKULLAR KAPANACAK MI?

Omicron varyantında yaşanan artış sonrası eğitimdeki son durum merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron vakalarının artması hakkında "Şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil." şeklinde konuştu.

Özer, ayrıca AA muhabirine yaptığı konuşmasında, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini söyledi. Özer, göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini aktardı ve 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerini de anımsattı.

"OKULLAR SON KAPATILMASI GEREKEN YERLER"

Milli Eğitim Bakanı Özer, ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."

Buna ek olarak okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu sık sık ifade ettiğini söyleyen Özer, "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." şeklinde konuştu.

