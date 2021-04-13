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Okullar kapandı mı? Okullar açık mı, kapalı mı?

13.04.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardınan binlerce öğrenci okullar kapandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla okullar açık mı, kapalı mı? sorusu yanıt buldu. Peki, hangi sınıflar okula gidecek? Yarın okullar açık olacak mı? İşte, ayrıntılar...

Okullar kapandı mı? Okullar açık mı, kapalı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden hangi sınıfların okula gideceğini açıkladı. Peki, okullar kapandı mı? Hangi sınıflar okula gidecek? İşte, MEB'den okullar açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı...

OKULLAR KAPANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre; eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitime geri döndü.

MEB tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı yüz yüze eğitim
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