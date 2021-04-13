Okullar kapandı mı? Okullar açık mı, kapalı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden hangi sınıfların okula gideceğini açıkladı. Peki, okullar kapandı mı? Hangi sınıflar okula gidecek? İşte, MEB'den okullar açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı...

OKULLAR KAPANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre; eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitime geri döndü.

MEB tarafından yapılan açıklama ise şöyle:





