Okullar Ne Zaman Açılacak? 

Avrupa ülkeleri ve Amerika, pandemi nedeniyle ağır darbe alan ekonomilerini yeniden faaliyete geçirme planları yaparken herkesin aklını kurcalayan bir başka konu, okulların ne zaman açılacağı.
ABD ve İtalya'da Eylül'den önce açılması zor
Fransa, öğretmenlerin, velilerin ve belediye başkanlarının kaygılarına rağmen okulların 11 Mayıs'tan itibaren açılmaya başlamasına ilişkin planın ayrıntılarını açıkladı. Plana göre sınıflardaki öğrenci sayısı azaltılacak ve maske takma zorunluluğu gelecek. Salgının en ağır darbeyi indirdiği İtalya'daysa okulların Eylül ayına kadar kapalı kalması öngörülüyor. Amerika'daysa Başkan Trump, eyaletlerin akademik yılın bitiminden önce derslere başlamayı ciddi olarak düşünmesi gerektiğini söyledi. Ancak birçok eyalet, öğrencilerin yaz ya da sonbahardan önce okullara geri dönmesinin güvenli olmayacağı görüşünde.
Yeni Zelanda'daysa Corona salgınının sona erdiği gözlenirken Avustralya, Sidney'deki plajı açma kararı aldı.
Brezilya ise enfeksiyon patlamasının yeni merkez üssü olma yolunda ilerliyor. Öte yandan Japonya'nın 2021'e ertelenen Yaz Olimpiyatları'na aşı geliştirilmeden önce ev sahipliği yapıp yapamayacağı konuşuluyor.
Almanya'da önlemler gevşeyince vaka sayısı arttı
Salgının önünü kesmek için attığı adımlar küresel çapta takdir toplayan Almanya'daysa, küçük işletmelerin açılmasına izin verilmesinin üzerinden geçen bir hafta içinde enfeksiyon oranının arttığı gözleniyor.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre enfeksiyon sayısı dünya çapında 3 milyonu geçerken toplam ölüm vakası sayısı 210 bini aştı. Ancak gerçek rakamların kısıtlı test olanakları, ölüm vakalarının sayılmasında izlenen yöntem farklılıkları ve bazı hükümetlerin şeffaflıktan uzak tutumları nedeniyle çok daha yüksek olduğu inancı oldukça yaygın.
İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere’de ölü sayısı 21 bini aştı. Amerika ise 56 binden fazla ölüm vakasıyla dünyadaki sıralamanın en tepesinde yer alıyor.
Okulların açılması hayatın normale dönüşü için neden önemli bir adım?
Corona virüsü çocukları yetişkinlere oranla çok daha hafif etkilese de birçok yetkili, öğretmen ve veli, okulların açılmasının oluşturacağı sağlık riskleri nedeniyle kaygılı.
Kimileri, çocukların sosyal mesafe ve sık el yıkama kurallarına ne kadar uyacağını sorgularken bazıları, öğretmenlerin risk altına gireceği görüşünde. Ancak çok sayıda anne babanın okullar açılmadığı sürece işe dönmekte zorlanması, küresel ekonomik krizin üstesinden gelecek çabaların önünde engel oluşturuyor.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ilkokulların 11 Mayıs, liselerinse 18 Mayıs'ta açılabileceğini duyurdu. Tüm lise öğrencilerinin maske takmasının zorunlu olacağını söyleyen Philippe, sınıflardaki azami öğrenci sayısının 15 olacağını kaydetti.
Fransa'nın kuzeyinde, Belçika sınırında bulunan Hautmont adlı kasabanın belediye başkanı Joel Wilmotte, Facebook'ta yaptığı açıklamada okulları açmaya neden hazır olmadıklarına ilişkin yedi gerekçe sıraladı. Bunlar arasında öğretmenlerin ve temizlik personelinin hazırlıksız olması ve ailelerden gelen muhalefet var.
Yunanistan'da 11 Mayıs'ta kısmen okullar açılıyor
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ise lise son sınıf öğrencilerinin 11 Mayıs'tan itibaren dersliklere dönebileceğini söyledi. Bundan bir hafta sonraysa alt sınıflardaki öğrencilerin okula dönmesi planlanıyor. Başbakan Mitsotakis, ilkokul ve anaokullarının kapalı kalmaya devam edeceğini, ''Sadece salgının geçme yoluna girdiğinden tamamen emin olmamız durumunda'' 1 Haziran'da açılabileceğini belirtti.
Okulların sonbahara kadar kapalı kalmasının planlandığı İtalya'daysa anne babaların işe dönmesi daha da zor. Ülkede büyükanne ve büyükbabalar çocuk bakımı görevini üstleniyor. Ancak yaşlıların Corona virüsüne karşı savunmasız olması nedeniyle bu seçenek de artık değerlendirme dışı kalmış durumda.
Vatikan Çocuk Esirgeme Dairesi'nden Emer McCarthy, paylaştığı Twitter mesajında, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin ülkedeki faaliyetleri yeniden başlatma planında İtalya'nın çocuklarından başka herkese yer verdiğini yazdı. McCarthy, ''İnanılmaz. Okulların, çocuk bakımı seçeneklerinin bahsi hiç geçmiyor. Ama futbol var. #ÇocuklarıGörenDuyanYok'' ifadelerini kullandı.
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