Okullar Ne Zaman Açılacak? 

Fransa, öğretmenlerin, velilerin ve belediye başkanlarının kaygılarına rağmen okulların 11 Mayıs'tan itibaren açılmaya başlamasına ilişkin planın ayrıntılarını açıkladı. Plana göre sınıflardaki öğrenci sayısı azaltılacak ve maske takma zorunluluğu gelecek. Salgının en ağır darbeyi indirdiği İtalya'daysa okulların Eylül ayına kadar kapalı kalması öngörülüyor. Amerika'daysa Başkan Trump, eyaletlerin akademik yılın bitiminden önce derslere başlamayı ciddi olarak düşünmesi gerektiğini söyledi. Ancak birçok eyalet, öğrencilerin yaz ya da sonbahardan önce okullara geri dönmesinin güvenli olmayacağı görüşünde.

Avrupa ülkeleri ve Amerika, pandemi nedeniyle ağır darbe alan ekonomilerini yeniden faaliyete geçirme planları yaparken herkesin aklını kurcalayan bir başka konu, okulların ne zaman açılacağı.

Almanya'da önlemler gevşeyince vaka sayısı arttı

Salgının önünü kesmek için attığı adımlar küresel çapta takdir toplayan Almanya'daysa, küçük işletmelerin açılmasına izin verilmesinin üzerinden geçen bir hafta içinde enfeksiyon oranının arttığı gözleniyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre enfeksiyon sayısı dünya çapında 3 milyonu geçerken toplam ölüm vakası sayısı 210 bini aştı. Ancak gerçek rakamların kısıtlı test olanakları, ölüm vakalarının sayılmasında izlenen yöntem farklılıkları ve bazı hükümetlerin şeffaflıktan uzak tutumları nedeniyle çok daha yüksek olduğu inancı oldukça yaygın.

İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere’de ölü sayısı 21 bini aştı. Amerika ise 56 binden fazla ölüm vakasıyla dünyadaki sıralamanın en tepesinde yer alıyor.

Okulların açılması hayatın normale dönüşü için neden önemli bir adım?

Corona virüsü çocukları yetişkinlere oranla çok daha hafif etkilese de birçok yetkili, öğretmen ve veli, okulların açılmasının oluşturacağı sağlık riskleri nedeniyle kaygılı.