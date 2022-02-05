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Okullar ne zaman açılacak? 2022 sömestr (yarıyıl) tatili uzadı mı?

05.02.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilerin ve velilerin gündeminde okulların ne zaman açılacağı ve tatilin uzayıp uzamayacağı yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini 21 Ocak 2022 Cuma günü eve götürdü. İkinci dönem tarihi araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) merak edilen meselelere yayımladığı takvim ile yanıt verdi. İşte detaylar...

Okullar ne zaman açılacak? 2022 sömestr (yarıyıl) tatili uzadı mı?

Son zamanlarda etkili olan vaka sayılarındaki artış, tatil sürecinin uzayabilme ihtimalinin olup olmadığı sorusunu doğurdu. Tüm bunlar merakla araştırılırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Özer, açıklamalarıyla son noktayı koydu. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2022 sömestr (yarıyıl) tatili uzadı mı? İşte merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim takviminde okulların 21 Ocak'ta kapanacağı ve ikinci dönemin 7 Şubat'ta başlayacağı bilgisi yer aldı. Hava şartları ve artış gösteren vaka sayıları ile okul tatilinin uzayıp uzamayacağı merak ediliyor. 15 tatilin 6 Şubat Pazar gecesi biteceği ve 7 Şubat Pazaretsi günü derse döneceği belirtildi.

Okullar ne zaman açılacak? 2022 sömestr (yarıyıl) tatili uzadı mı?

YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) UZAYACAK MI?

Konuyla alakalı açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "7 Şubatta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" dedi.

Okullar ne zaman açılacak? 2022 sömestr (yarıyıl) tatili uzadı mı?

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

  1. dönem ara tatili 11-15 Nisan'da yapılacak.

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