Son zamanlarda etkili olan vaka sayılarındaki artış, tatil sürecinin uzayabilme ihtimalinin olup olmadığı sorusunu doğurdu. Tüm bunlar merakla araştırılırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Özer, açıklamalarıyla son noktayı koydu. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2022 sömestr (yarıyıl) tatili uzadı mı? İşte merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim takviminde okulların 21 Ocak'ta kapanacağı ve ikinci dönemin 7 Şubat'ta başlayacağı bilgisi yer aldı. Hava şartları ve artış gösteren vaka sayıları ile okul tatilinin uzayıp uzamayacağı merak ediliyor. 15 tatilin 6 Şubat Pazar gecesi biteceği ve 7 Şubat Pazaretsi günü derse döneceği belirtildi.

YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) UZAYACAK MI?

Konuyla alakalı açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "7 Şubatta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" dedi.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?