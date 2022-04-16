Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil sonrası 18 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu?

Ara tatil sonrası 18 Nisan Partesi okul var mı, yok mu? Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim öğretim takvimine göre okulların ne zaman açılacağı belirlenmiş durumda. Öğrenciler 1 haftalık dinlenmenin ardından yeniden okulların yolunu tutacak. Peki; okullar ne zaman açılacak?
8 Nisan tarihinde başlayan ara tatil, 18 Nisan 2022 Pazartesi günü sona erecek.
Öğrenciler karnelerini 17 Haziran 2022 tarihinde alacak ve bu tarihten sonra yaz tatili başlayacak.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum