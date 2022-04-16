HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil sonrası 18 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu?

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil sonrası 18 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu?

16.04.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil sonrası 18 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu? 1. ve 2. dönemde verilen ara tatil sayesinde öğrenciler bir hafta süreyle dinlenme fırsatı yakalıyor. Ara tatilinin ne zaman biteceği de merak edilen konulardan birisi oluyor. Peki; okullar ne zaman açılacak? 18 Nisan okul var mı, yok mu?

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil sonrası 18 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu?

Ara tatil sonrası 18 Nisan Partesi okul var mı, yok mu? Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim öğretim takvimine göre okulların ne zaman açılacağı belirlenmiş durumda. Öğrenciler 1 haftalık dinlenmenin ardından yeniden okulların yolunu tutacak. Peki; okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

8 Nisan tarihinde başlayan ara tatil, 18 Nisan 2022 Pazartesi günü sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenciler karnelerini 17 Haziran 2022 tarihinde alacak ve bu tarihten sonra yaz tatili başlayacak.

2022 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS sınavı ne zaman yapılacak?YKS sınavı ne zaman yapılacak?
Hapishane ziyaret eden Papa, ayak yıkayıp öptüHapishane ziyaret eden Papa, ayak yıkayıp öptü
"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

"İki sonuç enteresandı" diyerek açıkladı

"İki sonuç enteresandı" diyerek açıkladı

Rusya'dan flaş hamle! Aralarında Boris Johnson da var

Rusya'dan flaş hamle! Aralarında Boris Johnson da var

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladı

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladı

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sosyal medyadan ateş püskürdü! “Beni kıskanıyorsunuz”

Sosyal medyadan ateş püskürdü! “Beni kıskanıyorsunuz”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.