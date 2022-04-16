Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil sonrası 18 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu?

Ara tatil sonrası 18 Nisan Partesi okul var mı, yok mu? Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim öğretim takvimine göre okulların ne zaman açılacağı belirlenmiş durumda. Öğrenciler 1 haftalık dinlenmenin ardından yeniden okulların yolunu tutacak. Peki; okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

8 Nisan tarihinde başlayan ara tatil, 18 Nisan 2022 Pazartesi günü sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenciler karnelerini 17 Haziran 2022 tarihinde alacak ve bu tarihten sonra yaz tatili başlayacak.

2022 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi



