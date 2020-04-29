Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Selçuk, telafi eğitimiyle ilgili olarak sürecin planlandığını söyledi. LSG sınavı tarihi sorulan Bakan Selçuk, açıklamanın önümüzdeki pazartesi günü gerçekleşecek kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağın belirtti.

Selçuk, 'sınıf geçme nasıl olacak?' sorusuna ise, "Sınıf geçme ile ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler" yanıtını verdi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Cumhurbaşkanımızın öncülüğüne Bakanlığımız uzaktan eğitim ve okullardaki koruyucu sağlık ürünleri ile ilgili üretime de kesintisiz devam ediyor.

Bakanlığımız bünyesinde Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla öğrencimiz var. 1 milyon öğretmenimiz de görev alıyor. Dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçmenin faydalarını görüyoruz. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devamı kararlaştırıldı.