Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Selçuk, telafi eğitimiyle ilgili olarak sürecin planlandığını söyledi. LSG sınavı tarihi sorulan Bakan Selçuk, açıklamanın önümüzdeki pazartesi günü gerçekleşecek kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağın belirtti.
Selçuk, 'sınıf geçme nasıl olacak?' sorusuna ise, "Sınıf geçme ile ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler" yanıtını verdi.
Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;
Cumhurbaşkanımızın öncülüğüne Bakanlığımız uzaktan eğitim ve okullardaki koruyucu sağlık ürünleri ile ilgili üretime de kesintisiz devam ediyor.
Bakanlığımız bünyesinde Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla öğrencimiz var. 1 milyon öğretmenimiz de görev alıyor. Dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçmenin faydalarını görüyoruz. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devamı kararlaştırıldı.
"SINAVLAR İÇİN TÜM HAZIRLIKLARIMIZI ETRAFLICA YAPIYORUZ"
Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz en hassas konumuz. Tüm hazırlıklarımızı etraflıca yapıyoruz. 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek Platformu'na yoğun talebinin farkındayız. Son birkaç gün içinde kayıt olan öğrenci sayısının da 1 milyona yaklaştığını da söyleyebiliriz.
EBA'da ilk 15 günde ders sayısı 650 bine yaklaştı. Öğrencilerimiz EBA ile zaman kavramından bağımsız olarak çalışmalarını sürdürebiliyorlar. Öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte yanlarında olmak için psikososyal desteklerimiz de devreye giriyor.
NORMALLEŞMEDEN SONRA TELAFİ EĞİTİMLER YAPILACAK MI?
Bakanlık olarak telafi eğitim sürecini planladık. Uzaktan eğitim, telafi eğitimi bir bütündür. Salgınla mücadele bizlere yeni ve önemli tecrübeler kazandırdı.
LSG SINAVI TARİHİ
LGS tarihiyle ilgili hafta başındaki kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.
SINIF GEÇME NASIL OLACAK?
Sınıf geçme ile ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz not ortalaması kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler. Birinci dönemin notları geçerli. Bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.
Okuyucu Yorumları 45 yorum