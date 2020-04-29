HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı açıklama yapıyor

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı açıklama yapıyor

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.04.2020 08:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlanan takvimlendirme çalışmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu. Sınıf geçmenin nasıl olacağını da açıklayan Bakan Selçuk LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceğiyle ilgili Kabine Toplantısı'nı işaret etti.

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı açıklama yapıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Selçuk, telafi eğitimiyle ilgili olarak sürecin planlandığını söyledi. LSG sınavı tarihi sorulan Bakan Selçuk, açıklamanın önümüzdeki pazartesi günü gerçekleşecek kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağın belirtti.

Selçuk, 'sınıf geçme nasıl olacak?' sorusuna ise, "Sınıf geçme ile ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler" yanıtını verdi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Cumhurbaşkanımızın öncülüğüne Bakanlığımız uzaktan eğitim ve okullardaki koruyucu sağlık ürünleri ile ilgili üretime de kesintisiz devam ediyor.

Bakanlığımız bünyesinde Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla öğrencimiz var. 1 milyon öğretmenimiz de görev alıyor. Dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçmenin faydalarını görüyoruz. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devamı kararlaştırıldı.

"SINAVLAR İÇİN TÜM HAZIRLIKLARIMIZI ETRAFLICA YAPIYORUZ"

Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz en hassas konumuz. Tüm hazırlıklarımızı etraflıca yapıyoruz. 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek Platformu'na yoğun talebinin farkındayız. Son birkaç gün içinde kayıt olan öğrenci sayısının da 1 milyona yaklaştığını da söyleyebiliriz.

EBA'da ilk 15 günde ders sayısı 650 bine yaklaştı. Öğrencilerimiz EBA ile zaman kavramından bağımsız olarak çalışmalarını sürdürebiliyorlar. Öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte yanlarında olmak için psikososyal desteklerimiz de devreye giriyor.

NORMALLEŞMEDEN SONRA TELAFİ EĞİTİMLER YAPILACAK MI?

Bakanlık olarak telafi eğitim sürecini planladık. Uzaktan eğitim, telafi eğitimi bir bütündür. Salgınla mücadele bizlere yeni ve önemli tecrübeler kazandırdı.

LSG SINAVI TARİHİ

LGS tarihiyle ilgili hafta başındaki kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Sınıf geçme ile ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz not ortalaması kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler. Birinci dönemin notları geçerli. Bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Okullar ne zaman açılır? Okullar ne zaman açılır?
Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...' Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı açıklama yapıyor

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı açıklama yapıyor

Danla Bilic'in Yasin itirafı olay oldu! Yazdığı mesajı açıkladı

Danla Bilic'in Yasin itirafı olay oldu! Yazdığı mesajı açıkladı

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi kabul edildi! Yaz tatilinde eğitim verilecek

Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi kabul edildi! Yaz tatilinde eğitim verilecek

Playstation 4

Playstation 4

İşte EBA TV'nin yayın akışı

İşte EBA TV'nin yayın akışı

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Okuyucu Yorumları 17 yorum
daha tam iylesme. süreci olmadan okullar açılması doğrumu. olası bir. başka. çocukta. olup çocuklara bulaştırma riski olup burdan yine. aile ortamına bulaşması halinde. sıkıntılar. olabilir açıklanan net. rakamlarda tam inanmıyorum açıkçası
her gün okullar ne zaman ne zaman açılacak diyorsunuz uzun süre acilmiyacak bunu haber yapmanın anlamı yok ..
yaz geldi zaten ne okulu okulmu kaldıı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okullar ne zaman açılır? Yeni genelge çıktı mı?

Okullar ne zaman açılır?

5 bin öğretmenin bilgileri çalındı! MEB ve BTK soruşturma başlattı

5 bin öğretmenin bilgileri çalındı!

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Erişime açıldı

LGS için online deneme sınavları devam ediyor

LGS için online deneme sınavları devam ediyor

YÖK'ten doktor adayları için yeni karar

YÖK'ten doktor adayları için yeni karar

Yazın telafi eğitimi olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında cevap verdi

Yazın telafi eğitimi olacak mı? Bakan Selçuk canlı yayında cevap verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.