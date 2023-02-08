HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okullar ne zaman açılacak? Ohalde okullar kapanır mı? İşte deprem tatili son durum bilgisi

Okullar ne zaman açılacak? Ohalde okullar kapanır mı? İşte deprem tatili son durum bilgisi

08.02.2023 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremi sonrası enkaz çalışmaları devam ediyor. Ülkece kenetlenilmiş bir vaziyette deprem yaraları sarılmaya çalışılıyor. Önce kar yağışı nedeniyle sonrasında da büyük depremin yaşanmasıyla birlikte okullar tatil edilmişti. İkinci döneme başlayacak olan öğrenciler okullar ne zaman açılacak merak ediyor. Depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle ohal ilan edildi. Ohal ilanı sonrasında okulların durumu araştırılıyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Ohalde okullar kapanır mı?

Okullar ne zaman açılacak? Ohalde okullar kapanır mı? İşte deprem tatili son durum bilgisi

6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrasında okullar tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar tatil edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından deprem bölgelerinde 3 ay süre ile ohal ilan edildi. Ohal ilanı ile beraber deprem bölgelerinde okulların durumu merak konusu oldu. Depremden etkilenen öğrenciler okulların durumunu araştırıyorlar. Peki, okullar ne zaman açılacak? Ohalde okullar kapanır mı? İşte deprem tatili son durum bilgisi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrasında okullara deprem tatili arası verildi. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'ın yanı sıra Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa'da da büyük yıkıma neden olan depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tatil açıklaması geldi.

bos-sinif-okul-a-1716061_2

MEB'den gelen açıklamalara göre afet bölgesinde okullar 20 Şubat tarihinde açılacak. Diğer illerde ise 13 Şubat Pazartesi günü derslerin başlaması bekleniyor.

OHALDE OKULLAR KAPANIR MI?

Şu an için depremden etkilenen Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis illerinde ohal ilan edildi. Deprem sonrası ohal bu illerde 3 ay sürecek.

resized_a3827-f2477b581717411

Ohal kararı sonrasında okullarda açıklanan tarihe ek olarak bir tatil verilecek mi henüz bilinmiyor. Depremden etkilenen iller dışında kalan illerde okullar 13 Şubat'ta açılacak. Deprem bölgelerinde ise 20 Şubat'a kadar okullar tatil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!
MSB duyurdu! Depremden sonra yanmaya başlayan İskenderun Limanı söndürüldüMSB duyurdu! Depremden sonra yanmaya başlayan İskenderun Limanı söndürüldü
Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...
Anahtar Kelimeler:
okullar ne zaman acilacak

En Çok Okunan Haberler

Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'

Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu!

Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu!

Erdoğan deprem bölgesinde! Vatandaş ile dikkat çeken diyalog

Erdoğan deprem bölgesinde! Vatandaş ile dikkat çeken diyalog

Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çekti

Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çekti

Depremde yakınlarını kaybedenlerden şoke eden iddia!

Depremde yakınlarını kaybedenlerden şoke eden iddia!

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.