6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrasında okullar tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar tatil edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından deprem bölgelerinde 3 ay süre ile ohal ilan edildi. Ohal ilanı ile beraber deprem bölgelerinde okulların durumu merak konusu oldu. Depremden etkilenen öğrenciler okulların durumunu araştırıyorlar. Peki, okullar ne zaman açılacak? Ohalde okullar kapanır mı? İşte deprem tatili son durum bilgisi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrasında okullara deprem tatili arası verildi. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'ın yanı sıra Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa'da da büyük yıkıma neden olan depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tatil açıklaması geldi.

MEB'den gelen açıklamalara göre afet bölgesinde okullar 20 Şubat tarihinde açılacak. Diğer illerde ise 13 Şubat Pazartesi günü derslerin başlaması bekleniyor.

OHALDE OKULLAR KAPANIR MI?

Şu an için depremden etkilenen Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis illerinde ohal ilan edildi. Deprem sonrası ohal bu illerde 3 ay sürecek.

Ohal kararı sonrasında okullarda açıklanan tarihe ek olarak bir tatil verilecek mi henüz bilinmiyor. Depremden etkilenen iller dışında kalan illerde okullar 13 Şubat'ta açılacak. Deprem bölgelerinde ise 20 Şubat'a kadar okullar tatil.

