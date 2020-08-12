Okullar ne zaman açılacak? Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB duyurmuştu, kritik toplantı bugün

'Okullar ne zaman açılacak? Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?' sorularının yanıtı merakla beklenirken, kritik açıklama dün akşam saatlerinde geldi. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

MEB, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamada, şöyle denildi:

2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

MEB'in açıklamasının ardından gözler kritik toplantıya çevrilirken, Bilim Kurulu'nın bugün 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacağı belirtildi.



