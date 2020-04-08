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Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarihle ilgili flaş iddia

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.04.2020 09:54 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam ediliyor. 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu gündemdeki yerini korurken, okulların açılacağı tarihle ilgili bugün çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarihle ilgili flaş iddia

Koronavirüs önlemleri kapsamında EBA TV üzerinden uzaktan eğitimle devam eden eğitim-öğretim döneminin ne zaman açılacağı en önemli merak konularından biri. Normalde Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun önerisine dikkate alarak ara tatili de öne çekip okulların 30 Nisan 2020'ye kadar kapalı olmasına ve eğitim-öğretimin uzaktan eğitim modeliyle sürdürülmesine karar vermişti.

Bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim Kurulu'nun önerileri var, yani süreç şu şekle doğru evriliyor, şu tedbirler alınması gerekir' diye. Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Ama bu süreç, toplumu da dünyayı da oldukça zorluyor. Bu nedenle bu şartlarda ne olur, ne olmaz elbette herkesin bir değerlendirmesi var. Fakat biz bunu, kamuoyuna resmi olarak en kısa zamanda açıklayacağız." açıklamasında bulundu.

'OKULLAR EYLÜLDE Mİ AÇILACAK?'

Bu konuda en çarpıcı iddia, Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık'tan geldi. Işık, bugünkü köşe yazısında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini kaynak göstererek, Kurul'un okulların Eylül ayına kadar kapalı kalması yönünde öneride bulunduğunu yazdı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yahu arkadaş millet can derdinde, siz okul diyorsunuz, cami diyosunuz. Kardeşim millet çocuğunu ölüme yollar mı? 40 kişilik sınıfta 1 kişi hasta olsa hepsi bitti. Diğer tarafta yok teravih, yok cuma, koca camide 1 kişi hapşursa cemaatin yarısı gitti.
Şu an okula değil sokağa bile çıkması yasak çocukların, tabi ki bu dönem bitti komik olmayın görüşüyoruz ediyoruz diye. Siz açıyoruz deseniz bile şu ortamda kim gönderir çocuğunu okula? Akıl var mantık var!!
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