Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili (15 Tatil) ne zaman bitecek? 2023 eğitim yılı 2. dönem başlangıcı

Eylül ayında başlayan eğitim dönemi 20 Ocak 2023 Cuma tarihi itibariyle sömestr tatiline girdi. Öğrenci, öğretmen, okul çalışanları ve veliler başta olmak üzere birçok vatandaş okullarda ikinci dönemin ne zaman başlayacağını internet üzerinden sorgulamaya başladılar. İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatili tarihleri...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in yayımladığı 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullarda 2. dönem 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak.

15 TATİL (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Öğrenciler 20 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. MEB tarafından duyurulan 2022-2023 eğitim ve öğretim ylı takvimine göre, ara tatil 23 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Tatil hafta sonu dahil olmak üzere 16 gün sürecek.

MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 12 Eylül 2022’de başladı.

İlkokul ortaokul ve lise öğrencileri ilk ara tatilini 14-18 Kasım’da yaptı.

MEB takvimine göre yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.

