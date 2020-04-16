HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili iptal mi oldu? Bakan Selçuk açıkladı!

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili iptal mi oldu? Bakan Selçuk açıkladı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.04.2020 09:54 | Son Güncelleme

YÖK yani Yükseköğretim Kurulu’nun meclisten geçen kanun teklifi kafalarda soru işaretleri yarattı. Telafi eğitimi düzenlemesi kapsamında üniversiteler, ilkokul ve liselerde yaz tatili iptal edildi mi, okullar ne zaman açılacak merak ediliyor? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuyla ilgili açıklaması...

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili iptal mi oldu? Bakan Selçuk açıkladı!

15 Nisan gecesi YÖK’ün telafi eğitimlerini düzenleyen kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. Kanun teklifindeki bir madde ise öğrencilerin kafasını karıştırdı ve yaz tatili iptal mi oldu, okullar ne zaman açılacak gibi soruları gündeme getirdi. İşte okulların açılması ve yaz tatili ile ilgili son durum ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamaları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

25 Mart tarihinde Bilim Kurulu Toplantısı’ndan sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların tatil açılacağı tarihle ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Okulların kapalı olacağı sürenin 30 Nisan’a uzatıldığını ilan etmişti. Henüz bu tarihle ilgili bir değişiklik bulunmuyor. Tabii koronavirüsün seyrine göre okulların ne zaman açılacağı ile ilgili yeni bir karar alınabilir.

YAZ TATİLİ İPTAL Mİ OLDU?

15 Nisan gecesi YÖK’ün telafi eğitimi ile ilgili Meclis’ten geçen kanun teklifindeki bir madde yaz tatili ile ilgili olarak öğrencilerin kafasını karıştırdı:

“Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilebilecek."

Bu maddeyi görenler yaz tatili iptal mi oldu diye düşündüler ki Ziya Selçuk soru işaretlerini paylaştığı bir tweet ile giderdi. Bakan Selçuk söz konusu maddeye “TBMM’de kabul edilen ‘Telafi eğitimi düzenlemesi’ kısmi ve hızlandırılmış bir ‘telafi’ sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.” diyerek açıklık getirdi.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL YAPILACAK?

Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
YÖK Başkanı Saraç "Ülke için ilk" diyerek duyurduYÖK Başkanı Saraç "Ülke için ilk" diyerek duyurdu
Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yaz tatili iptal mi? Okullar Ne Zaman Açılacak

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

LGS ve YKS ertelenecek mi? Yeni açıklama

LGS ve YKS ertelenecek mi? Yeni açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YÖK Başkanı Saraç "Ülke için ilk" diyerek duyurdu: Ortak araştırma merkezi kurulabilecek

YÖK Başkanı Saraç "Ülke için ilk" diyerek duyurdu

Yaz tatili iptal mi? Yazın telafi eğitimi mi olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili iptal mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Son dakika: Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi kabul edildi! Yaz tatilinde eğitim verilecek

Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi kabul edildi! Yaz tatilinde eğitim verilecek

LGS sınav yerleri ne zaman belli olacak, sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak?

LGS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Uzaktan eğitimle sertifika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Uzaktan eğitimle sertifika

YÖK Başkanı duyurdu! Doktora mezunlarının başvurularında ALES şartı aranmayacak

YÖK Başkanı duyurdu: ALES şartı aranmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.