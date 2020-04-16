Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili iptal mi oldu? Bakan Selçuk açıkladı!

15 Nisan gecesi YÖK’ün telafi eğitimlerini düzenleyen kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. Kanun teklifindeki bir madde ise öğrencilerin kafasını karıştırdı ve yaz tatili iptal mi oldu, okullar ne zaman açılacak gibi soruları gündeme getirdi. İşte okulların açılması ve yaz tatili ile ilgili son durum ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamaları...
25 Mart tarihinde Bilim Kurulu Toplantısı’ndan sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların tatil açılacağı tarihle ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Okulların kapalı olacağı sürenin 30 Nisan’a uzatıldığını ilan etmişti. Henüz bu tarihle ilgili bir değişiklik bulunmuyor. Tabii koronavirüsün seyrine göre okulların ne zaman açılacağı ile ilgili yeni bir karar alınabilir.
15 Nisan gecesi YÖK’ün telafi eğitimi ile ilgili Meclis’ten geçen kanun teklifindeki bir madde yaz tatili ile ilgili olarak öğrencilerin kafasını karıştırdı:
“Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilebilecek."
Bu maddeyi görenler yaz tatili iptal mi oldu diye düşündüler ki Ziya Selçuk soru işaretlerini paylaştığı bir tweet ile giderdi. Bakan Selçuk söz konusu maddeye “TBMM’de kabul edilen ‘Telafi eğitimi düzenlemesi’ kısmi ve hızlandırılmış bir ‘telafi’ sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.” diyerek açıklık getirdi.
Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.
İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.
Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.
Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.
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