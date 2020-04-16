Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili iptal mi oldu? Bakan Selçuk açıkladı!

15 Nisan gecesi YÖK’ün telafi eğitimlerini düzenleyen kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. Kanun teklifindeki bir madde ise öğrencilerin kafasını karıştırdı ve yaz tatili iptal mi oldu, okullar ne zaman açılacak gibi soruları gündeme getirdi. İşte okulların açılması ve yaz tatili ile ilgili son durum ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamaları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

25 Mart tarihinde Bilim Kurulu Toplantısı’ndan sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların tatil açılacağı tarihle ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Okulların kapalı olacağı sürenin 30 Nisan’a uzatıldığını ilan etmişti. Henüz bu tarihle ilgili bir değişiklik bulunmuyor. Tabii koronavirüsün seyrine göre okulların ne zaman açılacağı ile ilgili yeni bir karar alınabilir.

YAZ TATİLİ İPTAL Mİ OLDU?

15 Nisan gecesi YÖK’ün telafi eğitimi ile ilgili Meclis’ten geçen kanun teklifindeki bir madde yaz tatili ile ilgili olarak öğrencilerin kafasını karıştırdı:

“Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilebilecek."

Bu maddeyi görenler yaz tatili iptal mi oldu diye düşündüler ki Ziya Selçuk soru işaretlerini paylaştığı bir tweet ile giderdi. Bakan Selçuk söz konusu maddeye “TBMM’de kabul edilen ‘Telafi eğitimi düzenlemesi’ kısmi ve hızlandırılmış bir ‘telafi’ sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.” diyerek açıklık getirdi.