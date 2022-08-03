Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi

Geçtiğimiz haziran ayında okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci üç aylık yaz tatiline girdi. Yaz tatiline devam eden öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde hazırlıklarını yapmak için 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi.
2022-2023 eğitim-öğretim yılı MEB tarafından yayımlanan takvimle birlikte belli oldu. Buna göre, okullar 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrecilerin yaz tatili 11 Eylül tarihinde sona ermiş olacak. 12 Eylül 2022 itibariyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler yeni ders yılı için okullara dönecekler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum