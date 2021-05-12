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Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB açıkladı!

12.05.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ile mücadele kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Eğitimine uzaktan devam eden binlerce öğrenci okullar ne zaman açılacak? sorusuna yanıt ararken beklenen açıklama MEB'den geldi. Peki, tam kapanma sonrası okullar açılacak mı? İşte, ayrıntılar...

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB açıkladı!

Tam kapanma süreci ile yüz yüze eğitime tüm sınıflarda ara verilmişti. Kısıtlamaların sona ermesi ile yüz yüze eğitimin akıbeti hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? sorularını araştırıyor. İşte, detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada; "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim
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