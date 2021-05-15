Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman? İşte okulların açılma tarihi...

Uzaktan eğitime geçişin ardından, öğrenciler ve veliler okullar 17 Mayıs sonrası açılacak mı sorusunun cevabını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılacağı tarih ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Peki okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Veli ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağı konusundaki son gelişmeleri ilgiyle takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 17 Mayıs Pazartesi günü sonrası uygulanacak kararlar ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Okulların açılacağı tarihle alakalı olarak yapılan açıklamada "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak." ifadesi yer aldı. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

