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Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman? İşte okulların açılma tarihi...

15.05.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vaka oranlarında yaşanan artış sonrası yeniden uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmişti. Öğrenciler ve veliler okulların 17 Mayıs sonrası açılıp açılmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılacağı tarih ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Peki okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman? İşte okulların açılma tarihi...

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman? İşte okulların açılma tarihi...

Uzaktan eğitime geçişin ardından, öğrenciler ve veliler okullar 17 Mayıs sonrası açılacak mı sorusunun cevabını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılacağı tarih ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Peki okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Veli ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağı konusundaki son gelişmeleri ilgiyle takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 17 Mayıs Pazartesi günü sonrası uygulanacak kararlar ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Okulların açılacağı tarihle alakalı olarak yapılan açıklamada "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak." ifadesi yer aldı. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
yüz yüze eğitim
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