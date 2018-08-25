Okullar ne zaman açılıyor? İşte MEB 2018- 2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi

Okullar ne zaman açılıyor sorusu sorulmaya devam ediyor. 1., 5. ve 9. sınıfların okula uyum süreçleri dün başladı. Bu kapsamda okullar ne zaman açılıyor sorusu da merak edilir oldu. Yaz tatili artık geride kaldı. Tatilin keyfini süren öğrenciler şimdi okulların açılmasına kaç gün kaldı sorusunu soruyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler kadar veliler de okulların açılış tarihi ile ilgileniyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu sorulara istinaden 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. İşte o takvime göre okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılıyor sorularının detayları...
Okullar ne zaman açılıyor sorusunun yanıtı belli oldu. MEB duyuru yaptı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı takvimini merak ediliyordu. Peki okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; okullar bu sene 17 Eylül 2018 Pazartesi günü açılacak. İlk dönem 18 Ocak 2018 tarihinde sona ererken, ikinci dönem 4 Şubat 2018’de başlayacak. 14 Haziran 2018 Cuma günü ise 2018-2019 eğitim öğretim yılı sona erecek.
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.
Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 17 Eylül 2018'de başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.
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