Okullar ne zaman açılıyor? Okul tatili uzar mı?

Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görülmesinden sonra gerek üniversiteler gerekse de MEB’e bağlı ilk öğretim, orta öğretim, imam hatip, fen lisesi vb. okulların tatil edilmesi kararı alınmıştı. Peki coronavirüs nedeniyle

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

İçinde bulunduğumuz 16-20 Mart haftasında ilk-orta ve lise düzeyi okullar tatil. İlerleyen hafta yani 23-27 Mart haftasında ise uzaktan eğitim yapılacak. Sonrası içinse henüz bir karar açıklanmadı.

Üniversitelerde ise YÖK corona virüs önlemleri kapsamında 3 hafta tatil ilan etmişti. Bu durumda tatil uzatılmazsa üniversiteler 6 Nisan Pazartesi günü eğitime dönecekler.

OKUL TATİLİ UZATILIR MI?

Henüz ne MEB’e bağlı okulların ne de üniversitelerin tatilinin uzatılması ile ilgili bir duyuru bulunuyor. Ancak uzmanlar vakaların artması ile okul tatilinin uzayabileceği belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Ülkemizde daha vaka görülecektir. Bugün sayı 47, belki bu 57, 67 de olabilir. Ama dikkat ettiğimiz müddetçe bizim eğrimiz çok küçük kalacak. Önümüzdeki 1,5-2 aylık periyodu da bu şekilde atlatabilirsek o zaman Türkiye bu salgını en başarılı yenen ülkelerden biri haline gelecek" dedi. Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek ''Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben'' diye konuştu.

