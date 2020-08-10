Okullar ne zaman açılıyor? Özel okullar ne zaman açılacak? Son dakika 2020 - 2021 eğitim takvimi!

Milyonlarca öğrenci ve veli, koronavirüs tedbirleri nedeniyle okulların durumu hakkında araştırma yapmaya başladı. Eğitime verilen ara ve online yolla eğitime devam edilme süreçlerinin ardından yeni dönemde okullar ne zaman açılıyor sorusuna yanıt aranıyor. Uzun süredir koronavirüs nedeniyle okullar açılır mı diye soruluyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika bilgisi… 2020 ve 2021 okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Önceki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 - 2021 eğitim öğretim takvimi ile alakalı genelge 81 ilin valiliğine gönderildi. Okullar ne zaman açılacak 2020 MEB sorusuna dair cevaplar da netleşmeye başladı. Buna göre okulların 31 Ağustos tarihinde açılması bekleniyor. Aynı zamanda özel okulların durumu da hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor.

Özel okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk; özel okullar ne zaman açılıyor sorusuyla ilgili de açıklamalar yaptı. Buna göre isteyen özel okulun 15 Ağustos itibarıyla faaliyetlerine başlayabileceğini belirtti. Özel Eğitim Öğretim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atalay ise 17 Ağustos itibarıyla eğitim öğretime başlanması planlanan özel okullar için Milli Eğitim Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının ve Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlıkların yapıldığını belirtti.