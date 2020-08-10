Okullar ne zaman açılıyor? Özel okullar ne zaman açılacak? Son dakika 2020 - 2021 eğitim takvimi!

Milyonlarca öğrenci ve veli, koronavirüs tedbirleri nedeniyle okulların durumu hakkında araştırma yapmaya başladı. Eğitime verilen ara ve online yolla eğitime devam edilme süreçlerinin ardından yeni dönemde okullar ne zaman açılıyor sorusuna yanıt aranıyor. Uzun süredir koronavirüs nedeniyle okullar açılır mı diye soruluyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte okullar ne zaman açılıyor 2020 son dakika bilgisi… 2020 ve 2021 okullar ne zaman açılacak?
Önceki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 - 2021 eğitim öğretim takvimi ile alakalı genelge 81 ilin valiliğine gönderildi. Okullar ne zaman açılacak 2020 MEB sorusuna dair cevaplar da netleşmeye başladı. Buna göre okulların 31 Ağustos tarihinde açılması bekleniyor. Aynı zamanda özel okulların durumu da hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk; özel okullar ne zaman açılıyor sorusuyla ilgili de açıklamalar yaptı. Buna göre isteyen özel okulun 15 Ağustos itibarıyla faaliyetlerine başlayabileceğini belirtti. Özel Eğitim Öğretim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atalay ise 17 Ağustos itibarıyla eğitim öğretime başlanması planlanan özel okullar için Milli Eğitim Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının ve Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlıkların yapıldığını belirtti.
Selçuk ve Atalay; okulların sokaklardan daha güvenli olduğunu düşündüklerini iletti. Aynı zamanda Atalay, devlet okullarından iki hafta önce yani 17 Ağustos’ta telafi eğitimi ile beraber özel okulların açılacağını planladıklarını aktardı. Tüm alanların, gezinti alanlarının, yemekhanelerin, sınıfların ve bahçelerin eğitim öğretim için hazır olduğunu duyurdu.
Okullar açılacak mı sorusunun yanı sıra okullar nasıl ve ne zaman açılacak sorusu da soruluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk; okulların açıldığı dönemde alınacak tedbirlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin ve çocukların riske gireceği bir durumun yaşanmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Selçuk, konuyla ilgili olarak Bilim Kurulu’na danıştıklarını belirtti. Toplumun da okullarla ilgili kararların dikkatle alındığını bilmesini istediğini iletti.
Milli Eğitim Bakanlığı okullar ne zaman açılıyor sorusuna verdiği yanıtın yanı sıra 2020 ve 2021 eğitim öğretim takvimi hakkında da bilgi verdi. 2020 - 2021 eğitim yılı takvimi doğrultusunda birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak ile 5 Şubat arasında yapılacak. İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan tarihleri arasında olacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 31 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Okulların durumu ile ilgili olarak 2020 - 2021 eğitim yılı ise 18 Haziran tarihinde son bulacak.
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