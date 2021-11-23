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Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayacak?

23.11.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ne zaman sona ereceği öğrenciler ve öğrenci velileri tarafından merak konusu oldu. Öğrenciler bu sene koronavirüs tedbirlerine uyarak yüz yüze eğitime devam ediyor. Bu dönem ara tatil 15 Kasım'da başlamıştı. İşte merak edilenler...

Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayacak?

15 tatil için araştırmalar başladı. Bu dönem ara tatil 20 Kasım'da sona erdi. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tatil takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Peki okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yarıyıl tatili ocak ayında başlayacak. Öğrenciler 24 Ocak'ta tatile başlayacak, 4 Şubata kadar sürecek. İkinci tatil ise nisan ayında gerçekleştirilecek. Karneler 17 Haziran 2022’de verilecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım'da başladı, 19 Kasım’da sona erdi. İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak ve 15 Nisan'da sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı
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