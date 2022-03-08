Okullar ne zaman kapanacak? 2022 okullarda ara tatil ve yaz tatili ne zaman?

2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla sürüyor. Öğrenciler okulların yaz tatiline gireceği tarihi araştırmaya başladı. Hem veliler tarafından hem de öğrenciler tarafından tatil tarihleri sorgulanıyor. İşte yaz tatili ve ara tatil başlangıç tarihi...

2022 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Daha önce Kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti. İkinci dönem ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi gününde başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma gününde ise sona erecek.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim seçeneği bulunmamakta. Eğitimler yüz yüze olacak şekilde başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer, sadece mazereti sebebiyle yüz yüze eğitime katılamayacak öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini ifade etti.

“BU DÖNEMİ YÜZ YÜZE EĞİTİMLE BİTİRECEĞİZ”

Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli programlara katılım sağladığı kentte, Ordu Valiliği'ni ziyaret etti. Gazetecilere açıklamada bulunan Özer, yüz yüze eğitime devam edeceklerini ifade etti. 434 derslikte yüz yüze eğitime ara verildiğini söyleyen Bakan Özer, “7 Şubat'ta başlamış olduğumuz 2021-2022 eğitim-öğretim yılında aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, okullarımızda tüm önlemleri alarak inşallah bu dönemi yüz yüze eğitimle bitireceğiz." dedi.

