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Okullar ne zaman kapanacak 2022? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar Haziran'ın kaçında kapanacak?

26.04.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların kapanma tarihi veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yaz tatili soruları havaların ısınmaya başlaması ile sorulan sorular arasına yer almaya başladı. Tatil planı yapanlar yaz tatilinin ne zaman başlayacağını okulların ne zaman kapanacağını sorguluyor. Öğrenciler ve veliler 3 ay sürecek olan yaz tatili tarihlerini merak ediyor. İşte yaz tatiline dair merak edilenler!

Okullar ne zaman kapanacak 2022? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar Haziran'ın kaçında kapanacak?

Okulların ne zaman kapanacağına dair sorular Mayıs ayının gelmesine kısa bir zaman kala sorulmaya başlandı. Okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarihe yönelik araştırmalar şu günlerde hız kazanmaya başladı. Geçtiğimiz eylül ayında başlayan yoğun ders ve sınav temposuna ara vermek isteyen milyonlarca öğrenci, MEB'in açıkladığı tarih bilgisini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 3 ay sürecek yaz tatiline dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

OKULLAR HAZİRAN'IN KAÇINDA KAPANACAK 2022?

İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erdi.

Okullar, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Yaz tatili bu tarih itibarıyla başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak 2022? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar Haziran'ın kaçında kapanacak?

2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

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