Okullar ne zaman kapanacak? 3 ay tatili ne zaman 2022? Karneler ne zaman alınacak?

Yaz tatili öğrenciler tarafından iple çekiliyor. Okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kapanacağı tarih duyuruldu. Yaklaşık 3 aylık yaz tatili ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2022 2. dönemin ne zaman sona ereceği ve yaz tatilinin hangi ay başlayacağına dair detaylar haberimizde yer alıyor...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran’da sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü dönem sonu karnelerini alan öğrenciler yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim takvimi henüz açıklanmadı.

2022-2023 eğitim öğretim yılındaki ara tatil, yarıyıl tatili ve sınav takvimleri belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

