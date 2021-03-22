Okullar ne zaman kapanacak? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada bu sene Nisan ayında ara tatil yapılmayacağı bilgisi paylaşılmıştı. Binlerce öğrenci ve veli ise okulların ne zaman kapanacağı sorusunu sormaya başladı. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, okulların kapanacağı tarih için Temmuz ayını işaret etmişti.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Alınan kararlarla 2 Mart’tan beri açık olan okullarda, yüz yüze gerçekleşen eğitimde ikinci haftaya girildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarında yer verdiği okulların kapanması konusu ve ara tatil tarihleri ise büyük ilgiyle takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanması konusunda 2 Temmuz'a kadar okulların açık kalacağı ile ilgili kararını ve ara tatil konusunda aldıkları kararı da açıkladı.

MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.