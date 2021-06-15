HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Okullar ne zaman kapanacak? Bakan Selçuk açıkladı

Okullar ne zaman kapanacak? Bakan Selçuk açıkladı

15.06.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz 2020 Mart ayından bu yana ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle eğitimlerine bir yılı aşkın süredir uzaktan eğitimle devam eden öğrencilerin, okul heyecanı sona eriyor. Yaz aylarına girmemiz sebebiyle yaz tatili verecek olan okullar için öğrenci ve velilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Karnelerini almak için gün sayan öğrenciler, yaz tatili planlarını da şimdiden yapıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sebebiyle aksayan eğitim öğretim hayatı için yaz tatili sonrasında bir telafi eğitimi programı açıkladı. Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre telafi programı 2021 yazında başlayarak bir buçuk sene sürecek. Yaz aylarına girilmesi ile karne heyecanı içerisine giren öğrenciler, okulların ne zaman kapanacağını araştırıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020 - 2021 eğitim - öğretim yılı karneleri dijital ortamda 18 Haziran’da erişime açılacak. Öğrenciler MEBBİS e-Okul sistemi üzerinden karnelerini dijital olarak görebilecek.

18 Haziran’da karnelerin verilmesinin ardından ise 2 Temmuz’a kadar okullar açık kalmaya devam edecek. Dileyen öğrenciler 2 Temmuz tarihine kadar okula gidebilecek. Son ders zili ise 2 Temmuz Cuma günü çalacak.

5 Temmuz'da ise “Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı” başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

"Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" detaylı bilgi için TIKLAYIN!

1

“TELAFİ KAPSAMINDA 31 AĞUSTOS'A KADAR OKULLAR AÇIK OLACAK”
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından telafi eğitimi ve karnelerle ilgili açıklama yaptı.

“Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık.” diyen Bakan Selçuk, akademik öğrenme kayıpları için öğretmenlerin, belirlenen kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacağını ve bu programın bir buçuk yıl süreceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

ziya selçuk5

  • Karnelerinizi 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan, 2 Temmuz’dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz.

  • Bu yıl “telafi” kapsamında 31 Ağustos’a kadar okullarımız açık olacak.

  • Destekleme programı için 1 - 8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1 - 4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi “Arkadaş” kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

  • Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Haliç Üniversitesi pandemide yükseköğretimdeki engelleri kaldırıyorHaliç Üniversitesi pandemide yükseköğretimdeki engelleri kaldırıyor
Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

NATO'ya bir ülke daha katılıyor

NATO'ya bir ülke daha katılıyor

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Youtube, ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı

Youtube, ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.