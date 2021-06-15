Okullar ne zaman kapanacak? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sebebiyle aksayan eğitim öğretim hayatı için yaz tatili sonrasında bir telafi eğitimi programı açıkladı. Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre telafi programı 2021 yazında başlayarak bir buçuk sene sürecek. Yaz aylarına girilmesi ile karne heyecanı içerisine giren öğrenciler, okulların ne zaman kapanacağını araştırıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020 - 2021 eğitim - öğretim yılı karneleri dijital ortamda 18 Haziran’da erişime açılacak. Öğrenciler MEBBİS e-Okul sistemi üzerinden karnelerini dijital olarak görebilecek.

18 Haziran’da karnelerin verilmesinin ardından ise 2 Temmuz’a kadar okullar açık kalmaya devam edecek. Dileyen öğrenciler 2 Temmuz tarihine kadar okula gidebilecek. Son ders zili ise 2 Temmuz Cuma günü çalacak.

5 Temmuz'da ise “Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı” başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

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