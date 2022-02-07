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Okullar ne zaman kapanacak? İkinci dönem ara tatil ne zaman olacak?

07.02.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarıyıl tatilinin sonlanmasıyla beraber okullar bugün itibariyle açıldı. Bunun yanında öğrenciler ve veliler tarafından okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Sene içerisinde okullar toplamda dört defa tatile giriyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? İkinci dönem ara tatil ne zaman olacak? İşte merak edilenler...

Okullar ne zaman kapanacak? İkinci dönem ara tatil ne zaman olacak?

Öğrenci ve veliler tarafından okulların ne zaman kapacağı merak ediliyor. Bugün 2 haftalık tatil sonrası öğrenciler okula dönüş yaptı. Önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek ikinci ara tatilin tarihi merak ediliyor. Peki ikinci dönem ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarıyıl tatili 21 Ocak 2022 tarihinde başlamıştı ve 6 Şubat 2022 tarihine kadar devam etmişti. Öğrenciler bugün 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yaptı. 2. dönem ara tatilinin tarihi merak edilirken, söz konusu tatil 11-15 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sene sonu karneleri 17 Haziran 2022 tarihinde dağıtılacak.

15 TATİL UZATILDI MI?

İkinci dönemin yaklaşmasıyla beraber tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara da değinmiş olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirmiş ve “7 Şubat’ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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