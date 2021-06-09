Okullar ne zaman kapanacak? Karneler verilecek mi? Bakan Selçuk açıkladı!

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilen eğitim döneminin sonlanmasına sayılı günler kaldı. Yaz tatilinin yaklaşmasıyla öğrenciler okulların kapanma tarihinin belli olup olmadığını ve karnelerin ne zaman verileceğini araştırmaya koyuldu. Karneler okuldan mı verilecek yoksa elektronik ortamdan mı görüntülenecek? Okullar ne zaman kapanacak? Karneler verilecek mi? Bakan Selçuk öğrencilerin ve velilerin aklındaki soru işaretlerini silecek açıklamayı yaptı. İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? KARNELER VERİLECEK Mİ?

Karneye ilişkin gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çevrilmişti. Beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde yapıldı. 2020-2021 eğitim yılına ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk okul döneminin 2 Temmuz Cuma biteceğini söyledi. İfadelerinin devamında Bakan Selçuk karnelerin 18 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda görünür olacağını kaydetti. Talep eden öğrenciler 18 Haziran Cuma itibarıyla karnelerine ulaşabilecek.

Veliler ve öğrenciler karneleri elektronik ortamdan görüntüleyebilecek. E-okul sitesinde veya uygulamasında belirtilen 18 Haziran itibarıyla karnelere erişim açılacak. Velilerin talebi doğrultusunda basılı karne okul müdürlükleri tarafından verilecek.