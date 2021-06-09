Okullar ne zaman kapanacak? Karneler verilecek mi? Bakan Selçuk açıkladı!

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilen eğitim döneminin sonlanmasına sayılı günler kaldı. Yaz tatilinin yaklaşmasıyla öğrenciler okulların kapanma tarihinin belli olup olmadığını ve karnelerin ne zaman verileceğini araştırmaya koyuldu. Karneler okuldan mı verilecek yoksa elektronik ortamdan mı görüntülenecek? Okullar ne zaman kapanacak? Karneler verilecek mi? Bakan Selçuk öğrencilerin ve velilerin aklındaki soru işaretlerini silecek açıklamayı yaptı. İşte detaylar...
Karneye ilişkin gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çevrilmişti. Beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde yapıldı. 2020-2021 eğitim yılına ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk okul döneminin 2 Temmuz Cuma biteceğini söyledi. İfadelerinin devamında Bakan Selçuk karnelerin 18 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda görünür olacağını kaydetti. Talep eden öğrenciler 18 Haziran Cuma itibarıyla karnelerine ulaşabilecek.
Veliler ve öğrenciler karneleri elektronik ortamdan görüntüleyebilecek. E-okul sitesinde veya uygulamasında belirtilen 18 Haziran itibarıyla karnelere erişim açılacak. Velilerin talebi doğrultusunda basılı karne okul müdürlükleri tarafından verilecek.
Telafi programı nedeniyle okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Talep eden öğrenciler telafi programına katılabilecek.
Eylül'de ilkokula başlayacak olan ancak okul öncesi eğitim almamış olan çocuklar için yaz okulları açık olacak. Bu uygulama 2020-2021 eğitim dönemi ile sınırlı olacak. Durumu uygun olan okullarda, okul öncesi eğitimi almış olan çocuklar da yaz okuluna katılım gösterebilecek.
Okul öncesi eğitim için tam gün çocuk kulübü açılacak. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri karnelerin verilmesinin ardından, bir hafta sonra başlayacak.
Karneler 18 Haziran'da elektronik ortamda erişime açık olacak. İsteyen veliler okul müdürlüklerinden basılı karne talep edebilecek.
Telafi için "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinden veliler, öğrenciler ve öğretmenler gerekli bilgilere ulaşabilecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum