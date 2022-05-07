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Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 2022 MEB okullarda yaz tatili tarihi

07.05.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı, binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla sorgulanmaya devam ediyor. Havaların ısınması ve yaz aylarına girilmesiyle birlikte, tatil planı yapmak isteyen öğrenciler okulların kapanacağı zamanı bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 takvimi sonrası, okulların bu yıl ne zaman tatile gireceği belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 2022 MEB okullarda yaz tatili tarihi

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 2022 MEB okullarda yaz tatili tarihi

Okullar ne zaman kapanacak sorusu, yaz tatili öncesinde öğrenciler tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Yoğun ders ve sınav temposundan bir süreliğine uzaklaşmak ve kafa dinlemek isteyen öğrenciler, 'Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?' gibi soruların yanıtlarını arıyor. MEB tarafından belirlenen 2022 takvimi sonrasında, okullarda yaz tatili tarihi belli oldu.

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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler.

İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erdi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı
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