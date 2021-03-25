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Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili olacak mı? Bakan Selçuk açıkladı

25.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler ve veliler normalleşme dönemi kararları sonrası okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtını aramaya koyuldu. Son dönemde çoğalan vaka sayıları ile birlikte yüz yüze eğitim konusunda kafalarda soru işaretleri oluşmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi. Peki okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili olacak mı? İşte yanıtı...

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili olacak mı? Bakan Selçuk açıkladı

Normalleşme dönemi kararları sonrası öğrenciler ve veliler okullar ne zaman kapanacak sorusunu merak etmeye başladı. Çoğalan vaka sayıları ile birlikte yüz yüze eğitim konusunda kafalarda soru işaretleri oluşmuşken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullar konusunda açıklamalarda bulundu. Peki okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili olacak mı? İşte yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? YAZ TATİLİ OLACAK MI?

CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programında soruları yanıtlayan Selçuk, Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi düşünülen ara tatili 15 tatile eklediklerini ve Nisan ayı içerisinde bir ara tatil olmayacağını belirtti. Okullarda şu anda yüz yüze ve uzaktan eğitim şeklinde yürütülen eğitimlerin 2 Temmuz tarihine kadar sürdürmek gibi bir planlarının olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Normalde öğrenciler Haziran ayında yaz tatiline başlar. Öğretmenlerimiz Temmuz başına kadar okullarına devam ederler. Bu yıl 2 Temmuz tarihine kadar okullarda eğitimi sürdürme planımız var" şeklinde konuştu. 2021 senesi yaz tatili Bakan'ın anlattığı gibi 2 Temmuz'a kadar sürdüğü takdirde öğrenciler karnelerini bu tarihte alacak ve 15 Haziran tarihinde bitmesi beklenen eğitim öğretim yılı böylelikle 17 gün daha uzamış olacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı
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