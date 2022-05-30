Okullar ne zaman kapanıyor 2022? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar yaz tatiline ne zaman girecek?

Okulların kapanma tarihi Haziran ayına girmemize az bir zaman kala sorgulanmaya başladı. Okullar ne zaman kapanıyor sorusu artık çok sık sorulmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait yayınladığı takvime göre yaz tatilinin ne zaman olacağı belli oldu. İşte haberin detaylar...

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan'da başladı, 15 Nisan'da sona erdi. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül’de çaldı.

Yarı yıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arası gerçekleşti.

dönem ara tatili 11-15 Nisan arası yapıldı.

Karneler ise 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?

2021-2022 Eğitim yılı 17 Haziran'da sona erecek. Öğrenciler, 17 Haziran'da ikinci dönem karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline başlayacak. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek.

