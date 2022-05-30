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Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman? 2022 Karneler ne zaman verilecek?

30.05.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? günün en çok araştırılan sorularından biri oldu. Yaz tatilinin ne zaman başlayacağı binlerce öğretmen, öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiriyor. Mayıs ayına girilmesi ile birlikte veli ve öğrenciler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman? 2022 Karneler ne zaman verilecek? İşte detaylar...

Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman? 2022 Karneler ne zaman verilecek?

Okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz eylül ayında başlayan yoğun ders ve sınav temposuna bir an önce ara vermek isteyen çok sayıda öğrenci, MEB'in açıkladığı tarih bilgisini sorguluyor. Peki Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman? 2022 Karneler ne zaman verilecek? Detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

YAZ TATİLİNE KİTLENİLDİ! Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman alınacak?

2022 KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran’da sona erecek.

MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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