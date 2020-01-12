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  4. Okullar ne zaman tatil olacak 2020? Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman tatil olacak 2020? Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 08:07 | Son Güncelleme

Veliler ve öğrenciler 'Okullar ne zaman tatil olacak 2020?' sorusunun cevabını merak ediyor. 'Okullar ne zaman tatil olacak 2020?' sorusunun yanıtına Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Genelgesinde yer verdi. İşte 'Okullar ne zaman tatil olacak 2020?' sorusunun yanıtı...

Okullar ne zaman tatil olacak 2020? Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

Ocak ayına girmemizle birlikte veliler ve öğrenciler 'Okullar ne zaman tatil olacak 2020?' sorusunu merak ediyor. Ocak ayına girilmesiyle birlikte 'Okullar ne zaman tatil olacak 2020?' sorusu cevabı en çok aranılan soruların arasında yer alıyor. İşte 'Okullar ne zaman tatil olacak 2020?' sorusunun yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK 2020?

Öğrenciler, 17 Ocak 2020'de karne alacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BİTECEK?

Okullarda ikinci dönem 3 Şubat 2020'de başlayacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı, 19 Haziran 2020'de sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen ara tatil programı, 18 Kasım- 22 Kasım 2019 tarihleri arasında uygulanmıştı. İkinci ara tatil ise 6
Nisan 2020'de başlayıp 10 Nisan 2020'de son bulacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

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