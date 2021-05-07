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Okullar, öğretmenlerin idari izinli olduğu 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek

07.05.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek.

Okullar, öğretmenlerin idari izinli olduğu 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak. (AA)

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