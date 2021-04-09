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Okullar tamamen kapanıyor mu? Bakan Selçuk açıkladı

09.04.2021 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk ertelenen sınav tarihlerinin yanı sıra, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim süreci hakkında açıklamalara yer verdi. Artan koronavirüs vaka sayılarının ardından binlerce öğrenci ve veli okullar kapanacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Bakan Selçuk'tan "okullar kapanacak mı?" sorusunun yanıtı...

Okullar tamamen kapanıyor mu? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, binlerce kişinin araştırdığı okulların kapanıp kapanmayacağı konusunda açıklamada bulundu. Bakan Selçuk ifadelerinde valiliklerin tedbirleri iller seviyesinden aldığını ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti. Peki, okullar kapatılacak mı? İşte, ayrıntılar...

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanmasına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyorlar. 9 iller haricinde bütün ortaokul ve liselerde kapanma söz konusu oldu. Bazı illerde de Yalova ve Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu.

Önümüzdeki süreç tümüyle değerlendiriliyor ve yeniden bir kararın alınıp alınmayacağı, yeni kararların ne olabileceği gibi değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki hafta bir değerlendirme yapılacak.

Biz eğitimciler olarak okulların hep açık olmasını isteriz. Türkiye dünyada en çok okul kapatan dördüncü ülke. Türkiye çok kontrollü gidiyor. Bu bağlamda vakaların artması, Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları, Bilim Kurulu'nun önerilerini değerlendirdiğimizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Bizim gönlümüz okulların açık olması yönünde."


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Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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