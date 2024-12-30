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  4. Okullar tatil edilmişti! Afyonkarahisar'da beklenen kar öğleden sonra başladı, her yer beyaza büründü

Okullar tatil edilmişti! Afyonkarahisar'da beklenen kar öğleden sonra başladı, her yer beyaza büründü

30.12.2024 15:27
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Soğuk hava yurt genelinde etkisini gösterirken, bazı il ve ilçelerde ise kar yağışı etkili oluyor. Okulların tatil edildiği Afyonkarahisar'da da beklenen kar yağışı öğleden sonra başladı. Şehrin yüksek kesimleri karla kaplanırken, şehirler arası yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Okullar tatil edilmişti! Afyonkarahisar'da beklenen kar öğleden sonra başladı, her yer beyaza büründü

Afyonkarahisar'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Okulların tatil edildiği kentte, beklenen kar yağışı öğleden sonra etkisini gösterdi, her yer beyaza büründü. Yağış sonrası karla mücadele çalışmalarına hız veren İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gayret gösteriyor.

9 İLÇE VE 56 KÖYDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İl Özel İdaresi ekipleri, Şuhut ilçesinde Efeköy, Kulak, Bozan, İsalı, İlyaslı, Demirbel köyleri, Sinanpaşa ilçesinde Çobanözü, Kınık, Tazlar, Elvanpaşa, Boyalı, Gezler, Kayadibi, Garipçe, Saraycık, Bulca, Çayhisar, Yörükmezarı ve Tokuşlar köyleri, Dinar ilçesinde Pınarlı, Çamlı, Körpeli, Palaz, Bilgiç, Bademli, Çiçektepe, Akçin, Tıprak, Doğanlı, Cerityaylası, Keklicek köyleri, Dazkırı ilçesinde İdris köyü, Hocalar ilçesinde Çalca, Ulukköy ve Yağcı köyleri, Bayat ilçesinde Sağırlı,İmrallı, İnpınar, Aşağıcaybelen, Yukarı Çaybelen ve Derbent köyleri, Sultandağı ilçesinde Karapınar ve Karakışla köyleri, Emirdağ ilçesinde Yukarıkurudere, Başkonak, Yavuz, Karacalar, Demircili, Türkmenköy, Gevçci ve Çaykışla köyleri ile merkezde Küçükkalecik, Belkaracaören, Değirmendere, Kızıldağ ve Sarık köyleri olmak üzere toplam 9 ilçe ve 56 köyde 20 iş makinesi ve 28 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

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'TÜM TEDBİRLERİ ALDIK'

İl genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin çalışmalarına hız verdiğini söyleyen Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, "İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerimiz 24 saat kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına tüm ekiplerimiz büyük özveriyle görevlerinin başındalar ve kar temizleme, tuzlama çalışmalarına devam ediyorlar. Şu an için il genelinde herhangi bir sorun yok. Şehrimizdeki tüm yollarda ulaşım açık ve trafik akışı da devam ediyor. Bizler tüm gelişmeleri anlık takip ediyoruz, yollarda yaşanabilecek olası sıkıntılar için her türlü tedbiri aldık" dedi.

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(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Afyonkarahisar
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